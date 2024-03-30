Среди уволенных чиновников были несколько ключевых фигур, занимающих высокие посты в администрации президента

Среди уволенных чиновников были несколько ключевых фигур, занимающих высокие посты в администрации президента. Их уход вызвал недоумение и интерес со стороны общественности, поскольку данные лица считались близкими соратниками президента и играли важную роль в его политике.

Среди уволенных фигур были:

- Сергей Шефир, первый помощник президента.

- Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, нештатные советники президента.

- Алена Вербицкая, советник - уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

- Наталья Пушкарева, отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечал за ежедневное расписание главы государства. Является директором и основателем "Студии Квартал-95".

Ранее президент принял решение об увольнении с должностей заместителей главы офиса Андрея Смирнова и Алексея Днепрова, а также посла Украины в Молдавии Марка Шевченко.

Андрей Смирнов и Алексей Днепров занимали ключевые позиции в офисе президента и их увольнение может повлиять на работу администрации главы государства. Посол Марк Шевченко, представлявший интересы Украины в Молдавии, также был отстранен от своих обязанностей.

Эти изменения в высших эшелонах власти подчеркивают напряженную политическую обстановку в стране.

Решение президента о массовом увольнении чиновников вызвало разнообразные реакции в обществе. Некоторые поддержали это действие как шаг к борьбе с коррупцией и неэффективностью власти, другие выразили опасения относительно стабильности и эффективности работы администрации.