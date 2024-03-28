Программа под названием Google.org Accelerator: Generative AI будет финансироваться за счёт грантов.

Google запускает новую программу для финансирования некоммерческих организаций, разрабатывающих технологии, которые используют generative AI.

Программа под названием Google.org Accelerator: Generative AI будет финансироваться за счёт грантов в размере 20 миллионов долларов и включать в себя 21 некоммерческую организацию, в том числе Quill.org. Последняя является компанией, создающая инструменты на базе искусственного интеллекта для написания отзывов студентами.

реклама

Некоммерческие организации, участвующие в программе, получат доступ к техническому обучению, семинарам, наставникам и рекомендациям “тренера по искусственному интеллекту”. Благодаря Google.org, в рамках программы стипендий, команды сотрудников Google будут работать с тремя некоммерческими организациями — Tarjimly, Benefits Data Trust и mRelief — полный рабочий день в течение шести месяцев, чтобы помочь запустить предлагаемые ими инструменты для создания генеративного искусственного интеллекта..

“Генеративный ИИ может помочь командам социального воздействия быть более продуктивными, креативными и эффективными в обслуживании своих сообществ”, - сказала Энни Левин, директор по глобальной правозащитной деятельности в Google.org. “Google.org получатели финансирования сообщают, что ИИ помогает им достигать своих целей при меньших затратах ”.

Согласно опросу PwrdBy, 73% некоммерческих организаций считают, что инновации в области искусственного интеллекта соответствуют их миссиям, а 75% считают, что ИИ облегчает им жизнь. Но для некоммерческих организаций, стремящихся создавать собственные решения в области ИИ или внедрять продукты сторонних производителей, остаются значительные барьеры - в основном стоимость, ресурсы и время.