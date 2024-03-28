В настоящее время это эксклюзивно для Pixel 8 Pro.

Google подтвердила, что Pixel 8 получит Gemini Nano в следующем обновлении, запланированном на июнь 2024 года. В настоящее время это эксклюзивно для Pixel 8 Pro.

Google вызвала настоящий переполох, когда объявила, что Pixel 8 не получит Gemini Nano, сокращенную версию своего чат-бота на базе искусственного интеллекта. Google приняла к сведению негативную реакцию и объявила, что Pixel 8 получит Gemini Nano через следующее обновление функций Pixel.

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В последнем подкасте Сеанг Чау, вице-президент Google по устройствам и сервисам, подтвердил, что компания выяснила, как использовать Gemini Nano на Pixel 8. Функции искусственного интеллекта требуют больших ресурсов, и 8 ГБ оперативной памяти смартфона изначально упоминались как ограничение. Это объясняет, почему OEM-производители (особенно китайские) идут ва-банк с памятью: 24 ГБ ОЗУ становятся стандартом, даже в устройствах среднего класса.

“Использование больших языковых моделей на телефонах с разными характеристиками памяти может обеспечить различный пользовательский опыт, поэтому мы тестировали и подтверждали это на Pixel 8. Мы рады предоставить возможность большему количеству энтузиастов и разработчиков опробовать Gemini Nano, где мы надеемся получить больше отзывов и увидеть больше инноваций”, - заявили в компании.

Google подтвердила, что Pixel 8 получит Gemini Nano со следующим обновлением функций Pixel