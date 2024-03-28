Suunto выпустила обновление программного обеспечения 2.33.12 для некоторых своих умных часов.

Обновление программного обеспечения Suunto версии 2.33.12 распространяется на умные часы Race, Vertical и 9 Peak Pro. Релиз включает в себя несколько новых функций и приложений для носимых устройств, а также широкий спектр улучшений и исправлений ошибок. Обновление распространяется на часы по воздуху, хотя возможна и ручная установка. Версия 2.33.12 включает новые функции, такие как три дополнительных циферблата и напоминания о возобновлении или прекращении активности после паузы в случае обнаружения аномальной скорости.

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Для умных часов Vertical и Race инструмент “Линейка карты” позволяет измерить расстояние до выбранного местоположения по прямой линии, а высококонтрастная карта оборудована в комплект поставки для использования с постоянно включенным дисплеем. В релизе также представлены улучшения в трех часах, такие как: поддержка эмодзи, изменения в способе отображения кругов в сводке активности и улучшенное отслеживание сна. Компания исправила ошибки в виджете тренировок и отслеживания сердечного ритма во время занятий спортом. Только для носимого устройства Race улучшена функция подъёма для пробуждения и исправлена ошибка в оценке бега. Suunto также добавила новые приложения, в том числе Stryd, Pace Zone Duration, Ultra Walking и Race Pacer.