Компания SachsenRAD представила новый складной электровелосипед F12, предназначенный для городских пассажиров.

Односкоростная модель оснащена магниевой рамой, доступной в различных цветах. Среди других особенностей - встроенный ЖК-дисплей, подвеска и третье колесо, облегчающее транспортировку в сложенном виде.

Складной электровелосипед SachsenRAD F12 теперь доступен. Модель была разработана для передвижения по городу, а ее компактные размеры облегчают пользование общественным транспортом. Размеры модели в сложенном виде составляют 800 x 320 x 770 мм (~ 31,5 x 12,6 x 30,3 дюйма).

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F12 оснащён ремнем с запатентованной пряжкой для удержания колёс вместе и третьим вспомогательным колесом, облегчающим передвижение сложенного велосипеда. Односкоростной электровелосипед оборудован бесщеточным двигателем мощностью 250 Вт, установленным сзади, с тремя скоростными режимами и максимальной скоростью 25 км / ч (~ 16 миль / ч).

Вы можете контролировать уровень мощности на ЖК-дисплее, где также возможно увидеть свою скорость и уровень заряда батареи. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 187,2 Втч позволяет проехать с посторонней помощью до 50 км (~ 30 миль) на одном заряде, полностью заряжаясь за пять-восемь часов. Кроме того, модель оснащена жесткой вилкой с дополнительной подвеской сзади, что делает вашу езду более комфортной.

Среди прочих особенностей - шины размером 16 х 1,95 дюйма, механические дисковые тормоза и регулируемая по высоте двухступенчатая телескопическая стойка сиденья. На велосипед устанавливается несколько аксессуаров, таких как фара, брызговики и подножка. Электровелосипед оборудован цельной магниевой рамой общим весом 19,2 кг (~ 42,3 фунта).

Модель выпускается в одном размере, но вы можете выбрать одну из трёх цветовых гамм: space grey, titanium silver и lagoon blue. Теперь складной электровелосипед SachsenRAD F12 можно купить за €1699. Несмотря на то, что компания базируется в Германии, продукт может поставляться по всему миру за отдельную плату.