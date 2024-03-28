Британский специалист по hi-fi компания Bowers & Wilkins перезапускает серию 700, предлагая три модели с двумя эксклюзивными "фирменными" отделками.

Последние колонки серии 700 S3 теперь доступны в новой версии Signature, в цвете Midnight Blue Metallic или в цвете Datuk Gloss, в отделке которого шпон из натурального дерева сочетается с защитным глянцевым покрытием.

Оборудование в основном такое же, как у обычных моделей, но были произведены некоторые незначительные обновления, направленные на улучшение качества звука. Например, в колонке 705 S3 Signature bookshelf по-прежнему используется раздельный карбоновый купольный твитер диаметром 25 мм. Он расположен в трубке на верхнем краю корпуса. Решетка радиатора была переработана, чтобы сделать её еще более акустически прозрачной.

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165-миллиметровый динамик continuum cone bass / midrange получил улучшенную подвеску для более контролируемого баса. Более крупный Bowers & Wilkins 702 S3 Signature сочетает в себе тот же 25-мм карбоновый твитер, 150-мм динамик средних частот continuum FST и три 165-мм конических НЧ-динамика, позволяющих воспроизводить низкие частоты до 28 Гц (-6 дБ). Кроссовер более высокого качества обеспечивает чистый звук, а клеммы для подключения усилителя в этой модели изготовлены из латуни.

HTM71 S3 Signature идеально подходит в качестве центрального динамика в домашнем кинотеатре, поскольку в нём используются 25-мм твитер, 130-мм динамик СЧ-диапазона FST и два 130-мм НЧ-динамика. Как и 702 S3 Signature, центральный динамик оснащён улучшенными системами низкочастотных динамиков и усовершенствованными конденсаторами.

Bowers & Wilkins Series 700 Signature скоро поступят в продажу в специализированных розничных магазинах. B & W 705 S3 Signature будут доступны по цене 3339 долларов за пару, 702 S3 Signature будут стоить 6999 долларов за пару, а HTM71 S3 Signature - 2499 долларов. Более подробную информацию о колонках можно найти на веб-сайте производителя.