Vivo X Fold 3 органично сочетает в себе ультрасовременный дизайн и мощную производительность, удовлетворяя разнообразные потребности современных потребителей. Пользователи смогут приобрести смартфон премиум-класса за 1199 долларов только в Giztop.

Дизайн

В основе Vivo X Fold 3 лежит его революционная складная конструкция, позволяющая преодолеть разрыв между универсальностью и функциональностью. Благодаря внешнему 6,53-дюймовому Samsung E7 AMOLED экрану пользователи могут наслаждаться захватывающими визуальными эффектами с разрешением Full HD + и поддержкой HDR10 +. Внутренний 8,03-дюймовый Samsung E7 AMOLED-экран расширяет возможности просмотра благодаря разрешению 2K + и технологии UTG, обеспечивая непревзойденную чёткость изображения.

Производительность

За элегантным внешним видом Vivo X Fold 3 скрывается процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Это потрясающее сочетание обеспечивает молниеносную производительность, обеспечивая бесперебойную работу в режиме многозадачности, запуск приложений и плавную навигацию. Независимо от того, занимаетесь ли вы потоковой передачей контента, играми или решаете производственные задачи, Vivo X Fold 3 обеспечивает работу без задержек.

Дисплей

Устройство может похвастаться потрясающей конфигурацией дисплея: внешний экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а внутренняя основная панель оснащена дисплеем LTPO AMOLED 3.0 с частотой 120 Гц. Благодаря поддержке HDR10 + и широкой цветовой гамме пользователи могут наслаждаться реалистичными изображениями с исключительной контрастностью и точностью цветопередачи. Встроенный ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную и безопасную аутентификацию.

Хранение

Vivo X Fold 3, оснащенный 256 ГБ или 512 ГБ памяти UFS 4.0, обеспечивает достаточно места для хранения медиатеки, приложений и документов. Благодаря 12 ГБ оперативной памяти пользователи могут рассчитывать на быструю производительность и лёгкую многозадачность, независимо от того, получают ли они доступ к сохранённому контенту или загружают новые приложения.

Камеры

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Теперь пользователи могут запечатлеть моменты в потрясающих деталях с помощью тройной камеры заднего вида Vivo X Fold 3. 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN5 в сочетании со сверхширокоугольным и портретным объективом обеспечивает универсальность и точность каждого снимка. 32-мегапиксельная селфи-камера на передней панели позволяет делать эффектные автопортреты, а чип V2 расширяет возможности получения изображений, обеспечивая результаты профессионального уровня при любом освещении.

Аккумулятор

Vivo X Fold 3 оборудован надёжной батареей ёмкостью 5500 мАч, которая обеспечивает использование в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки 120 Вт по проводной и 50 Вт по беспроводной сети пользователи быстро зарядят аккумулятор, обеспечивая бесперебойное использование в течение дня. Режим сверхэнергосбережения продлевает время автономной работы в критические моменты, обеспечивая подключение, когда это наиболее важно.

Vivo X Fold 3 переопределяет границы инноваций в области смартфонов, предлагая идеальное сочетание стиля, производительности и универсальности. Благодаря складному дизайну и мощным характеристикам, расширенным возможностям камеры и длительному сроку службы аккумулятора это устройство удовлетворяет потребности взыскательных пользователей, стремящихся к максимальному использованию мобильных устройств.