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Poco F6 будет оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3 и 50-мп камерой Sony

Poco F6 имеет кодовое название “peridot”. Он оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882.
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Глобальный исполнительный директор Poco Дэвид Лью недавно подшутил над выходом нового телефона серии Poco F, не уточнив точное название. Предполагается, что это будет Poco F6. Суббренд Xiaomi еще не объявил дату запуска нового устройства серии F, но перед этим в Сети появились его спецификации. Он будет работать на недавно выпущенной SoC Snapdragon 8s Gen 3. Он оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882. Poco F6 дебютирует как ребрендинговая версия неанонсированного Redmi Note 13 Turbo.

В Android Headlines со ссылкой на исходный код HyperOS утверждается, что Poco F6 будет работать на SoC Snapdragon 8s Gen 3. Телефон Poco под кодовым названием “peridot” станет вторым телефоном в мире, работающим на новейшем чипсете Qualcomm. Ранее в этом месяце Xiaomi представила Civi 4 Pro в качестве первого телефона с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

В отчёте говорится, что Poco F6 будет оборудован основной 50-мегапиксельной камерой Sony IMX882. Тот же сенсор используется в выпускаемых Realme 12 Pro 5G и iQOO Z9 5G. В комплект камеры также войдёт 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355. У неё внутренний номер модели “N16T“.

Poco использовала в Poco F6 дисплеи от TCL и Tianma. Однако о спецификациях дисплея пока ничего не сообщается.

Poco F6 получит обновления по сравнению с прошлогодним Poco F5 5G, который был представлен в мае прошлого года по цене 29 999 рупий (360 долларов) за вариант 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ хранилища.

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