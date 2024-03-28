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ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по центру города Белгород, расположенного на территории Российской Федерации. Согласно сообщениям очевидцев, беспилотник сбросил несколько боеприпасов на жилой массив, что привело к разрушениям и ранениям среди мирного населения.
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По имеющейся информации, от дрона пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы. Пострадавшей женщине оказали первую помощь и доставили в больницу. Врачи сообщили, что ее состояние стабильное и нет угрозы для жизни.
Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования пострадавшей женщине и заявил, что виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.
Административное здание пока остается закрытым для посещений из-за проведения ремонтных работ. Гражданам рекомендуется обходить этот участок улицы.
Примерно в 18:00 Гладков объявил, что во время приближения к городу были сбиты три беспилотных летательных аппарата системами противовоздушной обороны (ПВО).
Оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.