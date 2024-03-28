ВСУ нанесли удар беспилотником по центру Белгорода.

ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по центру города Белгород, расположенного на территории Российской Федерации. Согласно сообщениям очевидцев, беспилотник сбросил несколько боеприпасов на жилой массив, что привело к разрушениям и ранениям среди мирного населения.

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По имеющейся информации, от дрона пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы. Пострадавшей женщине оказали первую помощь и доставили в больницу. Врачи сообщили, что ее состояние стабильное и нет угрозы для жизни.

Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования пострадавшей женщине и заявил, что виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

Административное здание пока остается закрытым для посещений из-за проведения ремонтных работ. Гражданам рекомендуется обходить этот участок улицы.

Примерно в 18:00 Гладков объявил, что во время приближения к городу были сбиты три беспилотных летательных аппарата системами противовоздушной обороны (ПВО).