Южная Корея запустит десятки спутников до 2030 года для наблюдения за КНДР

Сегодня стало известно, что Южная Корея собирается закупить десятки малых спутников-шпионов и микроспутников с целью усилить наблюдение за северным соседом - КНДР. Этот шаг вызван растущей обеспокоенностью в отношении деятельности КНДР и усилением военных угроз.

По сообщениям официальных источников, Южная Корея планирует приобрести разнообразные типы спутников, способных обеспечить непрерывное наблюдение за территорией КНДР. Эти спутники будут оснащены передовыми камерами и другими средствами для сбора информации, которые позволят получить более полное представление о действиях КНДР.

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Представители Южной Кореи отметили, что целью приобретения спутников является обеспечение национальной безопасности и повышение возможностей разведки в регионе. Они подчеркнули, что использование спутников для наблюдения за КНДР поможет предотвратить потенциальные угрозы и обеспечит более точное предсказание действий северного соседа.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о решении страны отказаться от производства средств ядерного сдерживания в ответ на потенциальную угрозу со стороны КНДР. Вместо этого Южная Корея планирует усилить сотрудничество с США в качестве альтернативного варианта для обеспечения национальной безопасности.

Партнерство с США позволит Южной Корее обеспечить доступ к передовым технологиям и разведывательной информации, что повысит ее возможности по мониторингу и предотвращению угроз со стороны КНДР. Президент также отметил, что сотрудничество с США способствует укреплению стабильности и мира в регионе.