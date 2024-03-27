В настоящее время Grok AI доступен в 48 странах.

Владелец соцсети X Илон Маск объявил, что Grok AI (чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ), созданный xAI) будет доступен всем премиум-подписчикам платформы. Этот шаг был предпринят всего через несколько дней после того, как открылся доступ с исходным кодом для языковой модели (LLM) Grok-1. До сих пор чат-бот с искусственным интеллектом был в комплекте только с самым дорогим тарифным планом Premium+, но теперь он добавляется и к премиум-уровню. Базовый уровень по-прежнему не сможет получить доступ к Grok AI.

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Хотя Маск не указал точную дату, многие пользователи считают, что приложение будет доступно до апреля. В настоящее время чат-бот доступен в 48 странах и во всех регионах, вероятно, Grok будет расширен до премиум-уровня. Дополнительные преимущества уровня Premium+ в настоящее время включают доступ к Grok, отсутствие показываемой рекламы, наибольшее количество ответов на всех уровнях и возможность писать и публиковать статьи непосредственно на X.

Чат-бот был разработан ИИ-компанией Маска xAI и запущен в раннем доступе для пользователей X Premium+ в США в декабре 2023 года. Он был построен на разработанной компанией AI модели native large language model (LLM) Grok-1. Как и большинство чат-ботов, он может отвечать на вопросы, генерировать контент и поддерживать беседу с пользователем. Компания заявляет, что модель foundation не была предварительно обучена.