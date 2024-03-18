Apple также провела переговоры с OpenAI.

Сообщается, что Apple ведет переговоры с Google о внедрении возможностей Gemini. Если эта сделка увенчается успехом, iOS 18 может появиться с функциями искусственного интеллекта, поддерживаемыми Gemini. Согласно отчету, компания также провела переговоры с ChatGPT производителем OpenAI. Технологический гигант из Купертино прибегает к услугам сторонних поставщиков технологий, поскольку разработка его собственной модели искусственного интеллекта продвигается не так быстро, как надеялась компания.

В результате сделки, Apple получит лицензию на семейство моделей искусственного интеллекта Gemini для создания новых возможностей для своего iPhone. Функции искусственного интеллекта будут на устройстве, а не в облаке, как в приложении Gemini для Android.

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Хотя базовая модель будет предоставлена Google, Apple станет развивать ее поверх, чтобы сфокусироваться на определенной задаче и добавить эту ограниченную функциональность в iOS. Примечательно, что функции искусственного интеллекта могут быть анонсированы во время презентации iOS 18 на Всемирной конференции разработчиков компании (WWDC) в июне 2024 года.

Причина, по которой Apple ищет технологии искусственного интеллекта у третьей стороны, заключается в том, что технология в её текущем состоянии значительно уступает. Группа исследователей, связанных с компанией, опубликовала предварительную версию статьи, в которой рассказывается о модели искусственного интеллекта под названием MM1, обладающая мультимодальными возможностями. Авторы также заявили, что базовая модель все еще находится на этапе предварительной подготовки, поскольку проводится тонкая настройка архитектуры.

Siri получит функции искусственного интеллекта для улучшения обработки естественного языка, а также для выполнения более сложных задач. Apple Music также может получить искусственный интеллект, который создаёт персонализированные плейлисты для пользователей.