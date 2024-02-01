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Nvidia хочет нанести сильный удар: новый ИИ-чип будет продаваться в Китае по цене, что и у Huawei

Полупроводниковый гигант по-прежнему хочет присутствовать на китайском рынке. И для этого она предлагает чип с очень хорошим соотношением цены и качества.
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Китай сталкивается с исключительно жесткими санкциями США в полупроводниковом секторе, и это необходимо для сдерживания его развития в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект. Тем не менее, это не должно пугать мирового лидера в области самых передовых чипов Nvidia, для которого китайский рынок остается чрезвычайно важным. Таким образом, компания, основанная Дженсеном Хуангом, запускает новый чип, который, как ожидается, быстро будет оценен местными компаниями.

Nvidia поставляется с чипом H20

Nvidia, несомненно, уже полтора года является самой популярной компанией в мире, ее исключительно мощные чипы используются всеми гигантами, желающими разработать ИИ. Но из-за санкций США китайские компании с трудом могут обеспечить себя этой компанией.

Таким образом, мощный чип H100 был запрещен Вашингтоном к экспорту в Китай в сентябре 2022 года, в то время как чип H800, разработанный Nvidia специально для обеспечения достаточно низкой вычислительной мощности, чтобы обойти санкции, в свою очередь, был запрещен в Китае в октябре прошлого года.

Но Nvidia настаивает и разработала еще менее мощный чип H20, который все равно можно будет продавать в Китае. Однако, согласно источникам Reuters, в некоторых аспектах он будет менее мощным, чем чип Huawei Ascend 910B.

Дешевле, чем самый мощный из чипов Huawei

Если уровень мощности будет соответствовать H20 от Nvidia и Ascend 910B от Huawei, калифорнийская фирма сможет использовать другую переменную, чтобы завоевать клиентскую базу: цену. По данным Reuters, дистрибьюторы в Китае начали предлагать H20 по цене 110 000 юаней (около 14 200 евро), в то время как Ascend 910B продается по цене почти 120 000 юаней (15 500 евро).

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Первые чипы H20 начнут продаваться в Китае небольшими партиями в первом квартале 2024 года, в то время как массовое производство запланировано Nvidia на второй квартал того же года. Полупроводниковый гигант параллельно с H20 будет производить еще два менее мощных чипа, предназначенных специально для китайского рынка, L20 и L2.

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