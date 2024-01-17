Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за ее поддержку в контексте стратегической стабильности и безопасности в Восточной Азии. Лавров отметил, что Россия высоко оценивает роль КНДР в региональных делах и готова к дальнейшему развитию дружественных отношений.

Лавров также подчеркнул важность дипломатического урегулирования вопросов, связанных с КНДР, и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами. Он подчеркнул готовность России продолжать содействовать устойчивому миру и безопасности в регионе, с учетом обеспечения интересов всех участников. Это заявление было сделано в контексте последних событий в регионе Восточной Азии и участием КНДР в международных дипломатических усилиях.