Лавров: КНДР играет значимую роль в обеспечении безопасности Восточной Азии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за ее поддержку в контексте стратегической стабильности и безопасности в Восточной Азии. Лавров отметил, что Россия высоко оценивает роль КНДР в региональных делах и готова к дальнейшему развитию дружественных отношений.
Лавров также подчеркнул важность дипломатического урегулирования вопросов, связанных с КНДР, и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами. Он подчеркнул готовность России продолжать содействовать устойчивому миру и безопасности в регионе, с учетом обеспечения интересов всех участников. Это заявление было сделано в контексте последних событий в регионе Восточной Азии и участием КНДР в международных дипломатических усилиях.
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