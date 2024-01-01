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Мощное сейсмическое событие произошло в центральной Японии в понедельник, что побудило жителей эвакуироваться из некоторых прибрежных районов, что привело к отключению электроэнергии во многих домохозяйствах и нарушению воздушного и железнодорожного сообщения в пострадавшем районе.
Землетрясение, первоначально измеренное магнитудой 7,6, вызвало волны высотой около 1 метра вдоль участков побережья Японского моря с ожиданием более крупных волн, как сообщает общественная телекомпания NHK.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами для прибрежных префектур Исикава, Ниигата и Тояма, что стало первым значительным предупреждением после землетрясения и цунами в марте 2011 года, которые затронули северо-восток Японии. Серьезное предупреждение о цунами указывает на возможность возникновения волн, превышающих 3 метра.
Власти в настоящее время оценивают масштабы потенциального ущерба, и жителям рекомендуется подготовиться к дополнительной сейсмической активности, о чем заявил премьер министр Фумио Кисида в выступлении, транслируемом по каналу NHK.
"Пострадавшие жители должны сохранять бдительность в связи с возможными последующими землетрясениями, и я настоятельно призываю людей в районах, где ожидается цунами, незамедлительно эвакуироваться", - подчеркнул Кисида.
В ярко-желтом предупреждающем сообщении, транслируемом по каналу NHK, жителям конкретных прибрежных районов предписывалось немедленно покинуть свои дома.