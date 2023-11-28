Это повторяет реальную историю преданного пса Бобби из Эдинбурга. Рокстар внесла этот трогательный момент в игру.

GTA V, при желании, отказывается от насилия и зрелого контента, чтобы представить острые моменты. Примечательным примером является недавно обнаруженное происшествие на кладбище Лос-Сантос, где собака ежедневно регулярно посещает могилу своего владельца. За собакой можно наблюдать примерно в 11 часов утра по игровому времени.

Эта трогательная деталь вдохновлена рассказом о реальной жизни Бобби, пса, который преданно посещал могилу своего хозяина в течение 14 лет. Впоследствии Бобби был похоронен в непосредственной близости от Джона Грея, что обеспечило близость даже после смерти.



Хотя эта информация была доступна в течение некоторого времени, значительное число игроков в настоящее время раскрывают ее, подчеркивая ее конфиденциальный характер. Платформы социальных сетей, в частности Twitter, публикуют выражения удивления и признательности в адрес Rockstar Games за включение таких тщательных деталей. Комментарии подчеркивают замечательное внимание к деталям, выражая чувства, варьирующиеся от восхищения до грусти.



Включение этой детали объясняется тем фактом, что повествование происходит из Эдинбурга, места жительства Rockstar North. Пользователь Twitter отмечает включение едва заметного намека на родной город разработчика, выражая признательность за такие жесты уважения. Также возникают дискуссии относительно уровня детализации, ожидаемого в GTA VI.