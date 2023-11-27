Россия достает танки Т-62 60-летней давности с долговременного хранения — и накладывает дополнительную броню на их стальные корпуса и башни.

Стремясь пополнить свой танковый парк в условиях продолжающейся СВО и повысить живучесть этих машин Россия инициировала возобновление эксплуатации танков Т-62 60-летней давности, изъятых с длительного хранения. Примечательно, что эти устаревшие Т-62 оснащаются дополнительной броней как на корпусах, так и на башнях. Однако у экипажей, эксплуатирующих эти устаревшие танки, возникает заслуживающее внимания беспокойство. Несмотря на усиление брони, двигатели мощностью 620 лошадиных сил остаются старыми. Включение полного набора активной брони весом до трех тонн усугубляет и без того неповоротливый характер Т-62.



На распространенном в Интернете изображении изображен значительно модифицированный Т-62МВ, модернизированный в 1980-х годах танк 1960-х годов выпуска, который в значительной степени был снят с вооружения в России после 2008 года. Эта модифицированная версия имеет ту же взрыво-реактивную броню, что и на более современном Т-90. Восстановление старых Т-62 началось в прошлом году в ответ на значительные потери современных танков, превышающие 1000 единиц.



Оснащенный реактивной броней и современным прицелом наводчика 1PN96MT-02 для своего 115-миллиметрового основного орудия, этот Т-62МВ, в просторечии называемый Т-62МВ 2023, может представлять собой наиболее сильно модернизированный вариант Т-62. Тем не менее, дизельный двигатель Т-62МВ, вырабатывающий всего 620 лошадиных сил, представляет собой проблему. Учитывая потенциальный вес в 45 тонн или более с дополнительной броней, его соотношение мощности к весу составляет менее 14 лошадиных сил на тонну. Для сравнения, Т-90М может похвастаться 26 лошадиными силами на тонну, в то время как один из украинских М-1А1 американского производства развивает 22 лошадиные силы на тонну.



Важно отметить, что использование хорошо подогнанного слоя взрывоопасной реактивной брони эффективно удваивает защиту танка от определенных типов осколочно-фугасных снарядов.