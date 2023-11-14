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Levi
WhatsApp упрощает голосовые чаты с большой группой людей
WhatsApp анонсировал новый способ взаимодействия с большой группой людей с помощью голосового чата.

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WhatsApp внедрил инновационный метод для облегчения взаимодействия больших групп с помощью голосового чата. Хотя существующая функция группового голосового вызова вмещает до 32 участников, это может создать неудобства для тех, кто не может присоединиться к вызову. Недавно внедренный подход отличается от обычных групповых голосовых вызовов.При запуске группового голосового чата уведомления рассылаются всем участникам группы. Лица, занятые в данный момент, могут удобно отклонить уведомление, не выдерживая настойчивых звонков. Впоследствии, в групповом голосовом чате, участники могут получить доступ к выделенному окну для присоединения. Элементы управления вызовом, такие как отключение звука или завершение голосового чата, доступны в верхней части интерфейса чата, как только сеанс активен. Те, кто не может присоединиться к голосовому чату, могут продолжать отправлять и получать текстовые сообщения.

Эта расширенная функциональность группового голосового чата поддерживает максимум 32 участника и обеспечивает сквозное шифрование всех сообщений в соответствии с существующими мерами безопасности WhatsApp. Эта функция будет постепенно внедряться на устройствах Android и iOS в течение ближайших недель. Первоначальное внедрение будет рассчитано на большие группы от 33 до 128 человек, с поэтапной доступностью, чтобы гарантировать, что не все попытаются присоединиться одновременно.

Группы, состоящие из 32 или менее участников, не сразу получат эту функцию, поскольку они могут использовать существующую функцию группового голосового вызова. Однако планируется, что они получат новую функцию в последующих обновлениях.

#whatsapp #соцсети #голосовой чат #новая функция whatsapp
Источник: sammobile.com
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