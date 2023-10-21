В субботу Словения разместила полицейский персонал на пограничных переходах с Хорватией и Венгрией в качестве меры по устранению потенциальных проблем с безопасностью. Это действие привело к увеличению очередей, поскольку путешественники ожидали проверки документов.

Решение о введении временного пограничного контроля до 30 октября было принято правительством Словении в пятницу в соответствии с аналогичным шагом Италии при пересечении границы со Словенией, направленным на укрепление национальной безопасности.



По данным словенского информационного агентства STA, полиция была размещена на 14 пограничных переходах с Хорватией и Венгрией, в то время как на остальных 18 контрольно-пропускных пунктах постоянного присутствия полиции не было.



Путешественники оказались в очередях для проверки документов на контрольно-пропускном пункте Обрезье, расположенном на границе с Хорватией. Такие проверки не проводились с 1 января текущего года, когда Хорватия стала частью Шенгенской зоны, характеризующейся ослаблением пограничного контроля.



Одна путешественница, Катика Фьяцко, которая направлялась из столицы Хорватии Загреба, выразила свою обеспокоенность, отметив, что она изменила свои планы поездок с учетом недавно введенных мер контроля. Она отметила: "Сейчас наблюдается повышенный уровень беспорядка, вызывающий беспокойство среди людей".