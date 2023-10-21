В Индии в субботу было успешно проведено важное испытание в рамках амбициозной космической миссии "Гаганьян". Это произошло несколько часов спустя после временной задержки запуска, как сообщила Индийская организация космических исследований

В субботу Индия успешно провела критическое испытание в рамках своей амбициозной космической миссии с экипажем "Гаганьян" после первоначальной задержки запланированного запуска.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила следующее на своей официальной платформе, ранее известной как Twitter: "Причина задержки запуска была выявлена и устранена. Система эвакуации экипажа сработала должным образом, ознаменовав успешное начало миссии "Гаганьян". ISRO не предоставила конкретных подробностей относительно причины первоначальной задержки.

Запланированный запуск, первоначально назначенный на 8 часов утра (02:30 по Гринвичу), столкнулся с первоначальной задержкой, но в конечном итоге был успешно завершен в 10 часов утра, согласно ISRO.



Цель миссии "Гаганьян" - разработать пригодную для жизни человека космическую капсулу, способную вывести экипаж из трех человек на орбиту в 400 км (250 миль) над поверхностью Земли в течение трех дней, после чего она вернется на Землю, приводнившись в Индийском океане.

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ISRO выразила свое намерение изучить пути обеспечения постоянного присутствия человека в космосе после завершения миссии "Гаганьян". На эту миссию, которая была осуществлена после значительного достижения ISRO по посадке космического аппарата "Чандраян-3" на Южном полюсе Луны, было выделено около 90 миллиардов индийских рупий (эквивалент 1 миллиарда долларов).



Хотя конкретный график запуска не разглашался, ожидается, что миссия "Гаганьян" будет осуществлена с основного индийского космодрома в Шрихарикоте до 2024 года.