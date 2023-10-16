По мнению специалистов, ситуация в секторе Газа критически ухудшилась из-за нехватки чистой воды и продуктов питания. Десятки тысяч палестинцев пытаются укрыться от разрушительных авиаударов и наступления израильских войск.

По словам экспертов, условия в Газе значительно ухудшились, из-за нехватки чистой воды и продовольствия. Десятки тысяч палестинцев пытаются спастись от разрушительных авиаударов и наземного наступления Израиля.

Израильские военные объявили в субботу, что их силы готовятся к следующим этапам военных действий, включающим "комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши" в ответ на беспрецедентные атаки военизированной группировки ХАМАС 7 октября. В настоящее время ХАМАС управляет сектором Газа.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по меньшей мере 1400 человек погибли, и многие были взяты в заложники во время нападения ХАМАС. Президент США Джо Байден назвал это "самой значительной потерей еврейских жизней со времен Холокоста".



Продолжающаяся эскалация этого затяжного конфликта создает растущий риск его распространения на регион. Следовательно, Пентагон отдал приказ о развертывании второй авианосной ударной группы и эскадрилий истребителей в регионе в качестве меры сдерживания против Ирана и иранских ставленников, включая "Хезболлу" в Ливане.