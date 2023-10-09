Израильские военные сражались с боевиками ХАМАСА на улицах южного Израиля и провели ответные авиаудары, уничтожив здания в Газе.

Израильские войска вступили в бой с бойцами ХАМАС на улицах южного Израиля в воскресенье и нанесли ответные авиаудары, которые привели к разрушению зданий в Газе. Одновременно на севере Израиля произошел краткий обмен ударами с ливанской группировкой "Хезболла", что вызвало опасения по поводу потенциального более широкого конфликта. Число жертв в Израиле достигло ошеломляющей цифры по меньшей мере в 600 человек, что свидетельствует об уровне разрушений, невиданном в стране на протяжении десятилетий. Кроме того, сообщалось о гибели более 300 человек в Газе.

Десятки израильтян были захвачены в плен, в том числе женщины, дети и пожилые люди, которые могут быть использованы в качестве рычага давления для освобождения палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

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Значительные потери, ситуация с заложниками и запоздалая реакция на нападение свидетельствуют о значительном провале разведки. Это поставило под сомнение устоявшееся мнение о том, что Израиль обладает обширными разведывательными возможностями в густонаселенном регионе Газа, которым он управлял в течение многих лет.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал нанести тяжелый урон своим противникам. Кабинет безопасности официально объявил страну в состоянии войны в воскресенье, предоставив разрешение на проведение значительных военных действий.

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Точные последствия этого заявления остаются неясными. За последние четыре десятилетия Израиль провел крупные военные кампании в Ливане и Газе, которые часто называют войнами, но без официальных заявлений. Йоханан Плеснер, глава Израильского института демократии, местного аналитического центра, отметил, что, хотя это решение в значительной степени символично, оно отражает веру правительства в то, что на горизонте может быть длительный, интенсивный и значительный период конфликта.