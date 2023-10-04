Два землетрясения обрушились на Непал, вызвав подземные толчки по всему региону
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Два сейсмических события произошли на северо-западе Непала во вторник, что привело к сейсмической активности по всему региону, как сообщил национальный центр мониторинга землетрясений.
По словам Нарайана Пандея, главного администратора района Баджханг, нескольким жилым домам в этом районе был нанесен ущерб. Однако непосредственных сообщений о жертвах не поступало. Вызванный землетрясением оползень перекрыл жизненно важную магистраль, связывающую район с соседними регионами, затруднив развертывание техники для проведения расчистных работ из-за продолжающихся подземных толчков.
Один человек получил незначительные травмы, когда резервуар для воды упал с крыши его дома, и он был доставлен в медицинское учреждение для лечения.
Стоит отметить, что большинство строений в этом малонаселенном горном районе состоят из одного или двух этажей, при этом высотных зданий здесь нет.
Непальский национальный центр мониторинга и исследований землетрясений определил, что эпицентр обоих сейсмических событий, первоначально зарегистрированных магнитудами 5,3 и 6,3, находился в районе Баджханг на северо-западе Непала, недалеко от границы с Индией.
Кроме того, подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.
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