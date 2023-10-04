Два сейсмических события произошли на северо-западе Непала во вторник, что привело к сейсмической активности по всему региону, как сообщил национальный центр мониторинга землетрясений.

По словам Нарайана Пандея, главного администратора района Баджханг, нескольким жилым домам в этом районе был нанесен ущерб. Однако непосредственных сообщений о жертвах не поступало. Вызванный землетрясением оползень перекрыл жизненно важную магистраль, связывающую район с соседними регионами, затруднив развертывание техники для проведения расчистных работ из-за продолжающихся подземных толчков.

Один человек получил незначительные травмы, когда резервуар для воды упал с крыши его дома, и он был доставлен в медицинское учреждение для лечения.



Стоит отметить, что большинство строений в этом малонаселенном горном районе состоят из одного или двух этажей, при этом высотных зданий здесь нет.



Непальский национальный центр мониторинга и исследований землетрясений определил, что эпицентр обоих сейсмических событий, первоначально зарегистрированных магнитудами 5,3 и 6,3, находился в районе Баджханг на северо-западе Непала, недалеко от границы с Индией.



Кроме того, подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели.