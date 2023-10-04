Индия призвала Канаду отозвать десятки дипломатов из страны в связи с эскалацией кризиса.

Индия официально обратилась к Канаде с просьбой отозвать значительное число своих дипломатов, которые в настоящее время находятся в Индии, что ознаменовало эскалацию продолжающегося кризиса, вызванного предположением премьер-министра Джастина Трюдо о потенциальной связи между Нью-Дели и убийством канадского сикха.

Согласно источникам, Нью-Дели сообщил Оттаве, что он должен репатриировать примерно 40 дипломатов к 10 октября. Было указано, что Индия выпустила предупреждение относительно потенциального лишения дипломатического иммунитета любых дипломатов, которые останутся после этой указанной даты.



Как Министерство иностранных дел Канады, так и правительство Индии воздержались от комментариев по этому поводу. Ранее Нью-Дели выражал свое стремление к сбалансированному представительству дипломатов с точки зрения количества и ранга между двумя странами.



Разница в количестве дипломатов, дислоцированных в каждой стране, обусловлена более широким дипломатическим присутствием Канады в ее верховном комиссариате в Нью-Дели, в первую очередь из-за необходимости размещения родственников примерно 1,3 миллиона канадцев индийского происхождения.



Чтобы внести ясность, в настоящее время в Индии работают 62 дипломата Канады, и Нью-Дели запросил сокращение этого числа на 41 человека.