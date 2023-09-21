Более чем через неделю после наводнения, вызванного штормом "Даниэль" на востоке Ливии, приведшего к значительным человеческим жертвам и массовому перемещению, выжившие теперь сталкиваются с дополнительной опасностью: загрязнением воды.



Органы здравоохранения выпустили предупреждения относительно распространения болезней, передаваемых через воду, в пострадавших регионах, особенно в сильно пострадавшем городе Дерна.









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Эксперты предупредили, что паводковые воды значительно загрязнили источники воды сточными водами, сделав их непригодными для потребления и подвергнув население значительным опасностям для здоровья.Ответные меры включали эвакуацию оказавшихся в затруднительном положении жителей, предоставление медицинской помощи и предметов первой необходимости, а также закупку безопасной воды и санитарного оборудования для предотвращения вспышки заболеваний.