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Levi
Гарри Кейн: У "Тоттенхэма" есть пункт о выкупе бывшего нападающего из мюнхенской "Баварии"
Дэниел Леви подтвердил, что у "Тоттенхэма" есть пункт о выкупе Гарри Кейна из мюнхенской "Баварии".

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Харри Кейн завершил трансфер из "Тоттенхема" в мюнхенскую "Баварию" в рамках сделки стоимостью до 100 миллионов фунтов стерлингов. Дэниел Леви подтвердил, что у "Тоттенхэма" есть пункт о выкупе капитана сборной Англии. Когда Кейн покинул клуб в августе, он окончательно не исключал возможности возвращения в "Шпоры".


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"Тоттенхэм" принял решение продать Кейна мюнхенской "Баварии" во время летнего трансферного окна, чтобы избежать риска потерять капитана сборной Англии в качестве свободного агента следующим летом. Леви, который столкнулся с критикой со стороны болельщиков "Тоттенхэма" за это решение, затронул вопрос о наличии пункта о выкупе нападающего сборной Англии во время форума болельщиков во вторник вечером.


Нападающий впервые выступит в Лиге чемпионов за "Баварию", которая в среду вечером примет "Манчестер Юнайтед" на "Альянц Арене". Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" был в числе клубов, проявивших интерес к Кейну ранее этим летом.

#футбол #harry kane #тоттенхэм
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