На этой неделе ФБР опубликовало уведомление об увеличении количества мошенничеств с технической поддержкой, нацеленных на пожилых людей, чтобы заставить их отправлять наличные через транспортные компании.

В уведомлении поясняется, что мошенники обычно звонят, отправляют текстовые сообщения, электронные письма или вредоносную рекламу в качестве поддержки от известной компании, информируя жертв о мошеннических действиях или проблемах с выставлением счетов. После получения этого сообщения в той или иной форме обычно также дается номер телефона, по которому жертва может связаться, чтобы решить проблему.

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После того, как мошенник свяжется с жертвой, он заставит ее установить программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы преступник мог внести возмещение на банковский счет жертвы, на который он вошел. Однако он "внесет" гораздо большую сумму, чем предполагалось, после чего мошенник попросит жертву вернуть лишние деньги, под предлогом того, что иначе "сотрудник компании" потеряет работу. Чтобы отправить деньги обратно, мошенник просит жертву отправить спрятанные деньги, либо завернув их в журналы, либо каким-либо другим способом через транспортную компанию на конкретный адрес, указанный мошенником.

Чтобы защитить себя от мошенничества, подобного этому, ФБР рекомендует людям придерживаться следующих правил:

Никогда не загружайте программное обеспечение по просьбе неизвестного лица, которое связалось с вами.

Никогда не позволяйте неизвестному лицу, связавшемуся с вами, контролировать ваш компьютер.

Не нажимайте на нежелательные всплывающие окна, ссылки отправленные в текстовых сообщениях, или ссылки электронной почты или вложения. Не звоните по номеру телефона, указанному во всплывающем окне, тексте или электронном письме.

Никогда не отправляйте наличные по почте или транспортными компаниями.



