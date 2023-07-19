В последние несколько дней пользователи Gmail по всему миру получают всплывающие уведомления, предлагающие им повысить безопасность с помощью Enhanced Safe Browsing. Эта функция, которая активируется во всех продуктах Google с помощью простого переключателя, обеспечивает сканирование системы безопасности в режиме реального времени и помогает защитить вас от фишинга и вредоносных ссылок, но их может быть больше, чем кажется на первый взгляд.

Всплывающее окно может появиться в вашем почтовом ящике на Android или Windows, предлагая пользователям получить "дополнительную защиту от фишинга". Чтобы получить ее, пользователи должны включить расширенный безопасный просмотр, нажав кнопку "Продолжить" во всплывающем окне. Вы перейдете на страницу "Расширенный безопасный просмотр для вашей учетной записи" в настройках профиля Google, где вы можете включить эту функцию в любое время.

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Несмотря на то, что Google предлагает пользователям включить эту функцию, компания на самом деле не объясняет, что такое Enhanced Safe Browsing. Однако если изучить эту функцию, можно обнаружить, что она собирает некоторые данные об URL-адресах, загрузках, расширениях браузера, системной информации и "небольших образцах страниц". Затем эти данные временно связываются с учетной записью Google для защиты на всех платформах.

Хотя дополнительная защита в Gmail кажется хорошей вещью, но есть опасения, что это всего лишь еще один непонятный шаблон Google для сбора данных. Как уже упоминалось, Google мог бы предоставить более подробную информацию об этой функции. Более того, если есть возможность установить дополнительную защиту для Gmail, зачем для включения этой опции требуется согласие.

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nullВ конце концов, эту функцию вероятно стоит включить, даже несмотря на отсутствие полных пояснений от Google. Фишинговые атаки становятся все более сложными и, следовательно, их труднее обнаружить, поэтому любая помощь, которую вы можете получить полезна.