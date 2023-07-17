Не каждый день в кого-то попадает метеорит, когда он пытается насладиться чашечкой кофе. На самом деле, это чрезвычайно редкое явление, когда метеорит поражает кого-либо. Но так было недавно с женщиной во Франции, и если это подтвердится, она станет первым зарегистрированным человеком, в кого попал метеоритом почти за 70 лет.

"Я услышала громкое "бум", доносившееся с крыши рядом с нами. В следующую секунду я почувствовал удар по ребрам. Я подумала, что это животное, летучая мышь!" - заявила дама в интервью французской газете Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Она продолжила: "Мы думали, что это кусок цемента, который мы наносим на черепицу. Но у камня был другой цвет".

Метеорит - это "твердый обломок объекта, такого как комета, астероид или метеороид, который возникает в открытом космосе и сохраняется после прохождения через атмосферу, чтобы достичь поверхности планеты или луны". Каменные метеоры являются наиболее распространенными, составляя 95% наблюдаемых метеоритов, падающих на Землю.

Позже женщина отнесла обломок камня кровельщику для осмотра. Кровельщик сказал, что это не похоже на часть крыши, и скорее это был метеорит. Именно после этого женщина отнесла небольшой камень геологу Тьерри Ребманну.

Ребманн объяснил ей, что образец, похоже, состоит из смеси железа и кремния и может быть метеоритом. Все фрагменты предполагаемого метеорита, которые были собраны, имеют общую массу 113 грамм.

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"Во Фрранции метеориты очень редко можно найти", — объяснил Ребманн. "Они сливаются с другими породами. В пустыне это сделать легче".

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Хотя небольшие метеориты нередко падают на Землю, по оценкам НАСА, каждый день на Землю падает почти 50 тонн метеоритного материала, редко когда один из этих метеоритов действительно поражает человека.

На протяжении всей истории было немало случаев, когда люди утверждали, что их ударил метеорит, но многим не хватает доказательств, необходимых для подтверждения этого утверждения. Первый подтвержденный случай падения метеорита на человека произошел в США почти 70 лет назад.

Это событие произошло в 1954 году, когда Энн Ходжес из Силакоги, штат Алабама, была поражена осколком метеорита общим весом около 2,4 кг, который пробил ее крышу. К счастью, Ходжес получила лишь сильные синяки от космического камня.









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