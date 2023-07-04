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Google Pixel 8 получит большую батарею, более быструю зарядку и Wi-Fi 7
Новая информация поступает от Android Authority, который утверждает, что имеет внутренний источник в Google.
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Упомянутый источник сообщил изданию, что Google наконец увеличит скорость зарядки, которая отстает от конкурентов, достигнув 23 Вт для Pixel 7 Pro. Это увеличение не поставит Google в конкуренцию с такими компаниями, как OnePlus, у которых есть телефоны, имеющие зарядки мощностью более 100 Вт. Google скромно увеличивает мощность Pixel 8 до 24 Вт (с 20 Вт), а Pixel 8 Pro будет поддерживать зарядку мощностью 27 Вт. Все они намного быстрее, чем Pixel 7a имеющий зарядку на 18 Вт.

Похоже, что скорость беспроводной зарядки будет иметь такой же прирост. Она достигает 20 Вт (Pixel 8) и 23 Вт (Pixel 8 Pro) с Pixel Stand 2, которой почти ни у кого нет, потому что ее цена 80 долларов. Телефоны будут заряжаться только на мощности 12 Вт на стандартных подставках Qi. По крайней мере, будет небольшая прибавка к емкости батареи. Сообщается, что Pixel 8 добавит около 200 мАч до емкости 4485 мАч, а Pixel 8 Pro получит батарею 4926 мАч.

В Pixel 6 и 7 использовался чип BCM4389 от Broadcom для Wi-Fi и Bluetooth, который поддерживал последний (на тот момент) стандарт Wi-Fi 6e. Сообщается, что Pixel 8 и 8 Pro перейдут на чип BCM4398, который поддерживает Wi-Fi 7. К сожалению, Wi-Fi 7 все еще встречается редко, но теоретически он обеспечивает улучшенные скорости и снижает задержки, а также повышает надежность. Технология Google UWB все еще существует, несмотря на то, что она используется очень мало, и по-прежнему ограничена моделью Pro.

Наконец, Android Authority сообщает, что Pixel 8 будет доступен еще в нескольких странах, включая Австрию, Швейцарию, Бельгию и Португалию. В настоящее время телефоны Pixel доступны в 17 странах. Сравните это с присутствием Apple в 139 странах.

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