Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Сегодня ночью рядом с Землей пролетит астероид размером с трехэтажный дом
Астероид 2023 MU2 можно будет наблюдать в прямом эфире, предоставленном The Virtual Telescope Project 2.0.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену

реклама

2023 MU2 был фактически обнаружен только 21 июня 2023 года. Диаметр околоземного астероида оценивается примерно в 3,8–8,6 метра. Астероид будет иметь очень близкое сближение с астрономической точки зрения, находясь на расстоянии 215 000 км  от Земли, или около 60% среднего расстояния до Луны. Важно отметить, что 2023 MU2 будет пролетать  на безопасном расстоянии от нашей родной планеты.


Прошлая неделя была богата на астероиды сближающимися с Землей: пять космических камней пролетели мимо Земли в период с 18 по 21 июня. Самый большой из них имел диаметр 55 метров и прошел на расстоянии почти 4,8 миллиона километров.

Лаборатория реактивного движения НАСА заявляет, что любой объект диаметром более 150 метров, который приближается на расстояние 7,5 миллионов километров, является потенциально опасным объектом. Таким образом, хотя 2023 MU2 будет достаточно близок, он недостаточно велик, чтобы попасть в эту категорию.

Однако инцидент в Челябинске в 2013 году продемонстрировал, насколько большой ущерб может нанести околоземный астероид, взорвавшийся в атмосфере Земли. Это событие высвободило энергию около 0,5 Мт, или примерно столько же как у термоядерной боеголовки современной межконтинентальной баллистической ракеты. В результате взрывной волны пострадали 1600 человек и было повреждено множество строений. Подсчитано, что если бы столкновение такого же характера произошло над мегаполисом, оно могло бы убить и ранить миллионы людей. По данным Лаборатории реактивного движения НАСА, размер этого астероида оценивался примерно от 17 до 20 метров.

Тот факт, что астероид 2023 MU2 был обнаружен всего несколько дней назад, усиливает потребность в таких исследованиях, как миссия НАСА DART, в ходе которой космический корабль врезался в астероид в глубоком космосе, чтобы изменить направление его движения.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#астероид #телескоп
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фото ближайшей звезды в поясе астероидов, сделанные Джеймсом Уэббом, показали 3 пылевых кольца
НАСА озадачено неожиданным открытием Джеймсом Уэббом водяного пара у спутника красного карлика
2023 CL3: подробно об астероиде, который пролетит рядом с Землей 24 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
47
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
21
Военная техника замечена в центре столицы России
7
Выведенная из строя GPS-навигация привела ВСУ на минные поля и подставила под огонь ВС РФ
1
ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ
3
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
Пригожин уедет в Белоруссию, а бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракт с Минобороны - Песков
1
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
33
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
1
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
1
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
24
Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
76
Новый инструмент YouTube Aloud AI позволит дублировать ваши видео на другие языки
+
Google готовит ноутбуки премиум-класса Chromebook X на базе AMD и Intel
+
У России появится малогабаритная торпеда, способная поразить подводные беспилотники
+
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
28
Очередная часть франшизы «Миссия невыполнима 7» демонстрирует отличные результаты
1
РИА Новости: 24 июня Российские банки взвинтили курсы доллара и евро
5
Экстрадиция Джулиана Ассанжа в США становится все более вероятной
+
Об ударах по ЧВК Вагнер армейской и фронтовой авиацией
+

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
6
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
17
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
8
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
19
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена
4
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки
1
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+
Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"
1

Сейчас обсуждают

VAKT
00:07
Полнейшая туфта
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
32Влад32
00:03
В этом деле слушать советы Киева - последнее дело.
Киев намекнул на возможность причастности Лукашенко к мятежу Пригожина
[IRanPast]
00:02
Я был в Антарктиде, почему я там не увидел "края земли"?
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
Сергей Шушканов
00:02
Хахахер - топ коменты
Армия России отразила наступательные действия ВСУ на четырёх направлениях линии боевого соприкосновения
Федор Караваев
00:00
О каких 48-ми может быть речь: там я смотрел и оказалось что редми 10С написано дважды! (Не обратили внимание?)
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
Kira625
00:00
> Разрешение печати 600 точек, а первый лист выходит за 19 секунд. повторный лист за 10. За минуту примерно и получается 22 страницы, как и заявлено. 1 лист - 19 сек, второй 10 и получается 22 страни...
Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"
ЮРА ОНИЩЕНКО
00:00
Такую колонну за 30 мин не организуешь
Более 1000 единиц техники Вагнера двигалось на Москву 24 июня в нескольких колоннах
32Влад32
23:58
Пока Пригожин "мутил воду", погибли люди. За что? За его амбиции? Только не надо про то, что он для народа старался. Почитайте про его жизненный путь и задумайтесь.
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
ЮРА ОНИЩЕНКО
23:58
Уже более менее адекватная цена, но хотелось бы увидеть цену в $200
Стоимость Radeon RX 7600 упала до 250 долларов
seedkls
23:58
Ага. А в начале бахмутской мясорубки всушники держали город потому что в других направлениях уже под Кремлем.
Киев намекнул на возможность причастности Лукашенко к мятежу Пригожина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем