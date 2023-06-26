Астероид 2023 MU2 можно будет наблюдать в прямом эфире, предоставленном The Virtual Telescope Project 2.0.

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2023 MU2 был фактически обнаружен только 21 июня 2023 года. Диаметр околоземного астероида оценивается примерно в 3,8–8,6 метра. Астероид будет иметь очень близкое сближение с астрономической точки зрения, находясь на расстоянии 215 000 км от Земли, или около 60% среднего расстояния до Луны. Важно отметить, что 2023 MU2 будет пролетать на безопасном расстоянии от нашей родной планеты.





Прошлая неделя была богата на астероиды сближающимися с Землей: пять космических камней пролетели мимо Земли в период с 18 по 21 июня. Самый большой из них имел диаметр 55 метров и прошел на расстоянии почти 4,8 миллиона километров.

Лаборатория реактивного движения НАСА заявляет, что любой объект диаметром более 150 метров, который приближается на расстояние 7,5 миллионов километров, является потенциально опасным объектом. Таким образом, хотя 2023 MU2 будет достаточно близок, он недостаточно велик, чтобы попасть в эту категорию.

Однако инцидент в Челябинске в 2013 году продемонстрировал, насколько большой ущерб может нанести околоземный астероид, взорвавшийся в атмосфере Земли. Это событие высвободило энергию около 0,5 Мт, или примерно столько же как у термоядерной боеголовки современной межконтинентальной баллистической ракеты. В результате взрывной волны пострадали 1600 человек и было повреждено множество строений. Подсчитано, что если бы столкновение такого же характера произошло над мегаполисом, оно могло бы убить и ранить миллионы людей. По данным Лаборатории реактивного движения НАСА, размер этого астероида оценивался примерно от 17 до 20 метров.

Тот факт, что астероид 2023 MU2 был обнаружен всего несколько дней назад, усиливает потребность в таких исследованиях, как миссия НАСА DART, в ходе которой космический корабль врезался в астероид в глубоком космосе, чтобы изменить направление его движения.

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