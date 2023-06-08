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Секс-вымогательство или иной онлайн-шантаж сексуального характера основан на том, чтобы каким-то образом получить откровенные изображения кого-либо. Эти фотографии затем используются в качестве инструмента, чтобы заставить жертву выполнить требования злоумышленников.
Благодаря недавним достижениям в области технологий искусственного интеллекта, правоохранительные органы фиксируют рост изображений, используемых для сексуального вымогательства. Жертвы сообщили, что злоумышленники, пытающиеся шантажировать, имели "поддельные изображения или видео, созданные из контента, размещенного на сайтах жертвы в социальных сетях или веб-публикациях, предоставленные злоумышленнику по запросу или захваченные во время видеочатов". Затем этот дипфейковый контент использовался для требования оплаты или реальных изображений от жертвы.
В связи с этим ФБР предупреждает общественность "проявлять осторожность при публикации или прямом обмене личными фотографиями, видео и идентифицирующей информацией в социальных сетях, приложениях для знакомств и других онлайн-сайтах". Возможно пришло время ограничить доступ к вашим фото в социальных сетях, чтобы злоумышленникам было труднее получить изображения для преступных целей. Также рекомендуется, чтобы дети были размыты на всех фотографиях, и следует обсудить с ними риски размещения контента и информации в Интернете, учитывая, что эти проблемы могут затронуть любого.