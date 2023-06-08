Эта цифра предоставлена TrendForce, фирмой, занимающейся исследованиями рынка и анализом различных сегментов продукции.

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Согласно TrendForce, Vision Pro "готов произвести революцию на рынке дополненной и виртуальной реальности благодаря элегантному дизайну и высокопроизводительным возможностям". Действительно, то, что мы видели во время презентации WWDC, определенно выглядит доработаным и готовым к выпуску продуктом. Это по-прежнему гарнитура дополненной реальности, которую не все готовы принять. Но Apple заслуживает похвалы за разработку довольно удобного устройства.

Vision Pro оснащена 3D-трикотажным оголовьем, которое расширяется и легко снимается. Оно также регулируется для точной подгонки. Другие удобства включают цифровое управление уровнем погружения, поддержку пространственного звука и набор усовершенствованных датчиков для обработки жестов рук.

Гарнитура также относительно мощная, с комбинацией чипа M2 и чипа R1 для управления пользовательской системой дисплея micro-OLED, которая обеспечивает разрешение 23 миллиона пикселей. Это определенно продвинутая гарнитура, более совершенная, чем Quest 2 или даже грядущая Quest 3.

Все эти преимущества отразились в цене продукта от Apple. В то время как Vision Pro стоит 3499 долларов, Quest 3 будет стоить 499 долларов, а Quest 2 недавно подешевел до 299 долларов. Также есть опасения по поводу короткого 2-часового времени автономной работы Vision Pro.

"Реакция рынка будет в значительной степени зависеть от последующего внедрения ориентированных на потребителя моделей Apple Vision и способности Apple предлагать привлекательные повседневные функции, которые будут способствовать быстрому росту рынка дополненной реальности в целом", - заявляет TrendForce.

Однако следует учитывать, что Vision Pro на самом деле не является потребительским продуктом. Как и продукт Microsoft HoloLens, Vision Pro нацелена на разработчиков и корпоративных клиентов. Отсюда и цена, которая, кстати, такая же, как у HoloLens 2. Но это не означает, что это будут единственные клиенты.

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