котороые в 2 раза производительнее чем А50

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Новый чип ACM-G12 основан на той же архитектуре Arc Alchemist, что и все существующие графические процессоры Arc. Тем не менее, Arc Pro A60 и A60M являются самыми большими графическими процессорами Arc Pro на сегодняшний день.

Arc Pro A60 - довольно мощный графический процессор, несмотря на его однослотовую конструкцию, с пиковой производительностью вычислений около 10 TFLOP и пропускной способностью памяти 384 ГБ/с. Intel снижает общую мощность платы Arc Pro A60 до 130 Вт, что означает, что для нее требуется один шестиконтактный разъем питания. Она поставляется с 12 ГБ памяти GDDR6, что должно сделать ее подходящей для тяжелых профессиональных приложений, таких как пакет Autodesk, Dassault Solidworks и Siemens NX.

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Intel не назвала цены на новые графические процессоры, потому что они не будут доступны в розницу, а вместо этого предлагаются "в ближайшие недели" в составе рабочих станций от партнеров Intel, таких как HP, Dell и Lenovo. Тем не менее, сотрудник компании HardwareLuxx г-н Шиллинг сообщил, что карта для настольных ПК будет стоить 175 долларов. Неплохо для профессионального графического процессора с 12 ГБ памяти.