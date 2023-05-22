Внешняя док-станция для графического процессора оснащена графикой AMD RDNA 3 Radeon

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Это первая портативная игровая консоль от GPD, оснащенная дискретным графическим процессором благодаря дополнительной площади предоставляемой внешней док-станцией для графического процессора. Добавление дискретного графического процессора значительно расширит возможности КПК, намного превосходящие возможности любой из новейших интегрированных графических карт AMD или Intel с точки зрения игровой производительности. Внешняя док-станция для графического процессора имеет форм-фактор 255 мм x 111 мм x 29,8 мм и множество портов подключения, включая три порта USB Type-A, два разъема DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, разъем Oculink SFF-8612 и порт USB4 Type-A.

Согласно собственному сравнительному анализу GPD, их Win Max 2 в паре с док-станцией GPU 7600M XT смогла сравниться с производительностью настольной RTX 3070 при 1440P в среднем в 22 играх, включая некоторые требовательные игры, такие как Microsoft Flight Simulator и Cyberpunk 2077. RX 7600M XT - это мобильный графический процессор среднего класса с новейшей архитектурой AMD RDNA3, который имеет 4096 ядер, 8 ГБ памяти GDDR6, тактовую частоту 2615 МГц и номинальную мощность 120 Вт.

Это особенность которую мы видели только на ASUS ROG Ally, а все другие карманные компьютеры полагаются на встроенную графику для игр. Win Max 2 превосходит конкурентов благодаря двум графическим процессорам, что дает пользователям больше гибкости в использовании устройства. Внешняя док-станция для графического процессора оптимальна для использования дома, где вы можете использовать входящий в комплект блок питания мощностью 240 Вт для продолжительных игровых сессий. Несмотря на то, что встроенный графический процессор КПК можно использовать для длительных игр на открытом воздухе, он не слаб, а его производительность сравнима с мобильными графическими процессорами Nvidia серии GTX 16 (согласно собственному анализу GPD).

Сам Win Max 2 представляет собой 10,1-дюймовое устройство, оснащенное новейшими мобильными процессорами AMD Zen 4 под кодовым названием Phoenix. На выбор будет два варианта: модель более высокого класса с восьмиядерным Ryzen 7 7840U с графикой AMD Radeon 780M и шестиядерный вариант Ryzen 5 7640U с графикой Radeon 760M. Модель высокого класса также получит 32 ГБ или 64 ГБ ОЗУ и твердотельному накопителю на 2 ТБ, а младшая версия будет оснащена 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 1 ТБ.

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Новая внешняя док-станция GPD для графического процессора может изменить правила игры среди энтузиастов портативных устройств и позволить новому устройству конкурировать не только со Steam Deck, но и с полноценными игровыми ноутбуками. Если производительность внешней док-станции соответствует своему названию, Win Max 2 станет интересным портативным ноутбуком для геймеров.