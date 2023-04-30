Дорожная карта процессоров AMD была раскрыта двумя известными источниками MLID и DigiTimes.

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Что касается настольных ПК, линейка Ryzen 8000 придет на смену существующему семейству Ryzen 7000 в середине-конце 2024 года. В отличие от того, что сообщалось ранее чипы Zen 5 будут производиться на 4-нм техпроцессе TSMC N4. Кристалл ввода-вывода по-прежнему будет использовать 6-нм техпроцесс N6.

Мобильное семейство Ryzen 8000 также будет использовать 4-нм техпроцесс для всех своих SKU. Дизайн Strix Point с гибридным ядром будет иметь монолитный кристалл выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, в то время как Strix Halo будет включать дизайн чиплета с несколькими кристаллами основанными на одном и том же техпроцессе. Первый будет иметь диапазон TDP от 15 Вт (серия U) до 45 Вт (серия H), а TDP Halo будет достигать 120 Вт обеспечивая питание самых быстрых ноутбуков.

Hawk Point обновит Phoenix Point. Он сохранит базовую архитектуру Zen 4 и ту же версию техпроцесса N4. В то время как две линейки Strix будут запущены в 2024 году, маломощные модели Zen 5 появятся в 2025 году. Kraken Point и Escher имеют диапазон TDP от 15 Вт до 28 Вт.

Fire Range придет на смену Dragon Range в сегменте высокопроизводительных ноутбуков с TDP более 45 Вт. Он будет оснащен 16 ядрами Zen 5 в дизайне на основе чипсета изготовленном на 4-нм технологическом техпроцессе TSMC. В дорожной карте также упоминаются Shimada Peak и Threadripper на базе Zen 5 запуск которого запланирован на 2025 год.

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Наконец, мы переходим к рынку центров обработки данных. Похоже, что семейство Epyc 5-го поколения (Turin) будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC. Это первый продукт AMD который будет создан по этой технологии. Учитывая, что AMD увеличила свою долю на рынке центров обработки данных с высокой маржой вдвое, окно запуска в 2025 году делает этот прогноз правдоподобным.