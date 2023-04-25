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GeForce RTX 3070 получает модификацию с 16 ГБ видеопамяти повышающую ее производительность вдвое
Новые игры, такие как Resident Evil 4 и Hogwarts Legacy потребляют более 10 ГБ видеопамяти и могут столкнуться с проблемами даже на GeForce RTX 3080.
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Мастер по ремонту графических процессоров Пауло Гомес заменил на GeForce RTX 3070 восемь модулей памяти GDDR6X по 1 ГБ на пакеты по 2 ГБ.

Это не первая карта GeForce RTX 3070 16 ГБ которую мы видели. Более двух лет назад российский моддер VIK-on проделал тот же трюк, но тесты в доступных на тот момент играх показали минимальный прирост производительности. Толчком для мода Паоло стала жалоба клиента на то, что новый ремейк Resident Evil 4 подтормаживает на его карте RTX 3070.

Процедура не так проста, как простое извлечение смонтированной памяти и замена ее новыми модулями, что на самом деле является довольно сложной задачей само по себе. Чтобы карта распознавала и использовала 16 ГБ ОЗУ необходимо перепаять пару крошечных резисторов для поверхностного монтажа.


Даже после перепайки резисторов карта больше не будет стабильной если вы не установите ее тактовую частоту на максимальное значение. Паоло указывает в видео, что для решения этой проблемы достаточно установить для параметра управления питанием в панели управления NVIDIA значение "Предпочитать максимальную производительность". После этого карта отлично работает с Resident Evil 4.

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На самых высоких настройках игре требуется более 8 ГБ видеопамяти и у нее будут сильные задержки которые серьезно нарушают плавность работы игры. Тем не менее модифицированная карта без проблем использует почти 12 ГБ видеопамяти и работает со средней скоростью более 90 кадров в секунду, что почти вдвое превышает производительность GeForce RTX 3070  до моддинга.

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#geforce rtx 3070 #моддинг
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