Новые игры, такие как Resident Evil 4 и Hogwarts Legacy потребляют более 10 ГБ видеопамяти и могут столкнуться с проблемами даже на GeForce RTX 3080.

реклама

Мастер по ремонту графических процессоров Пауло Гомес заменил на GeForce RTX 3070 восемь модулей памяти GDDR6X по 1 ГБ на пакеты по 2 ГБ.

Это не первая карта GeForce RTX 3070 16 ГБ которую мы видели. Более двух лет назад российский моддер VIK-on проделал тот же трюк, но тесты в доступных на тот момент играх показали минимальный прирост производительности. Толчком для мода Паоло стала жалоба клиента на то, что новый ремейк Resident Evil 4 подтормаживает на его карте RTX 3070.

Процедура не так проста, как простое извлечение смонтированной памяти и замена ее новыми модулями, что на самом деле является довольно сложной задачей само по себе. Чтобы карта распознавала и использовала 16 ГБ ОЗУ необходимо перепаять пару крошечных резисторов для поверхностного монтажа.





Даже после перепайки резисторов карта больше не будет стабильной если вы не установите ее тактовую частоту на максимальное значение. Паоло указывает в видео, что для решения этой проблемы достаточно установить для параметра управления питанием в панели управления NVIDIA значение "Предпочитать максимальную производительность". После этого карта отлично работает с Resident Evil 4.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На самых высоких настройках игре требуется более 8 ГБ видеопамяти и у нее будут сильные задержки которые серьезно нарушают плавность работы игры. Тем не менее модифицированная карта без проблем использует почти 12 ГБ видеопамяти и работает со средней скоростью более 90 кадров в секунду, что почти вдвое превышает производительность GeForce RTX 3070 до моддинга.