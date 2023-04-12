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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Вышло обновление Cyberpunk 2077 RT Overdrive с поддержкой NVIDIA DLAA и Intel XeSS
Для него требуется GeForce RTX 3090, RTX 4070 Ti или выше.
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Quake II RTX и RTX Minecraft впечатляют если вы знаете куда смотреть, но для обычного человека они могут показаться просто старыми играми. NVIDIA решила работать с CD Projekt Red над добавлением рендеринга с полной трассировкой пути в текущую игру AAA: Cyberpunk 2077.

Обратите внимание на тень под барной стойкой и на отражение бочки слева.

Последнее обновление для игры размером 19,4 ГБ добавляет новый визуальный режим. Это означает, что каждый отдельный источник света, каждая отдельная тень, каждая отдельная поверхность полностью визуализируются с использованием трассировки лучей.

Фара мотоцикла игрока освещает всю эту область отраженным светом.

Если у вас нет необходимого оборудования NVIDIA для запуска игры в режиме RT Overdrive не расстраивайтесь - по крайней мере вы можете использовать средство визуализации с трассировкой пути в фоторежиме. Если у вас есть графический процессор с поддержкой DXR и не менее 8 ГБ видеопамяти, вы можете включить новую опцию для использования освещения с трассировкой пути в фоторежиме. CD Projekt сообщает, что рендеринг скриншотов в этом режиме может занять от "несколько секунд до нескольких минут".

Все предыдущие предварительные просмотры режима RT Overdrive с трассировкой пути были сделаны с использованием мощных графических процессоров GeForce RTX 4090, поэтому нам было очень любопытно, как он будет работать на карте более низкого уровня уровня. Ответ: довольно хорошо если вы готовы пойти на уступки в плане масштабирования. Используя дисплей с разрешением 3840×2160 журналисты смогли добиться хорошей производительности используя комбинацию масштабирования DLSS в режиме "Производительность" вместе с генерацией кадров DLSS 3.

Генерация кадров в Cyberpunk 2077 работает очень хорошо, с минимальными артефактами, поэтому вы вероятно захотите оставить ее включенной, если у вас есть такая техническая возможность. 

Мы не рекомендуем использовать настройку DLSS "Авто"; для журналистов это снизило разрешение до "Ultra Performance". При таком низком входном разрешении - 1280×720 для 4K - вы получаете значительное количество знакомых и отвлекающих "блесток трассировки лучей" вызванных тем, что сэмплеру просто не хватает пикселей для работы. Использование масштабирования DLSS в режиме "Производительность" оказалось хорошим компромиссом между скоростью и визуальными эффектами.

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Наряду с режимом RT Overdrive это обновление также добавило сглаживание глубокого обучения NVIDIA которое немного похоже на использование DLSS без масштабирования. Точно так же игра теперь поддерживает масштабирование Intel XeSS. Наконец в тестовый режим были внесены некоторые изменения, такие как возможность быстро изменить настройки и перезапустить его не возвращаясь в главное меню.

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#intel xess #nvidia dlaa #cyberpunk 2077 rt overdrive
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