А именно: отсутствие функции always-on display и переменной частоты обновления.

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Cогласно отчету корейского сайта Naver (со ссылкой на "источник в отечественной индустрии дисплеев"), iPhone 15 и 15 Plus от Apple могут сохранить ту же технологию отображения, что и iPhone 14. В то время как 15 Серия Pro получит переменную частоту обновления дисплея (или ProMotion на языке Apple), Купертино может предложить покупателям своих младших моделей фиксированную частоту обновления 60 Гц и, что еще более озадачивает отсутствие функции always-on display (AOD).

Если эта утечка окажется правдой, - это своеобразная мера экономии. Учитывая, что конкуренты переходят на частоту 90 Гц и выше даже на своих недорогих моделях, не говоря уже о том, что пalways-on display является фактически стандартом на устройствах Android. Несмотря на то, что iPhone 15 и 15 Plus занимают более низкие ступени, чем модели Pro это все же дорогие устройства.

В настоящее время iPhone 14 Pro и Pro Max предлагают дисплеи LTPO которые позволяют изменять частоту обновления от 1 Гц для статических изображений без движения таких как always-on display, до 120 Гц для плавной прокрутки сайтов и игр. Так совпало, что обе эти модели были первыми телефонами Apple с AOD.

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С положительной стороны есть много вещей на которые можно рассчитывать с моделями iPhone 15 base и Plus. Говорят, что драйвер дисплея более энергоэффективен, Dynamic Island должен стать более узким, а сам дисплей будет иметь более тонкие рамки. Ожидается, что эти модели также будут поддерживать зарядку USB-C в соответствии с законодательством ЕС.