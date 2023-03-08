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Графические драйверы являются критически важным компонентом игрового ПК, но сами по себе они являются невероятно сложными программными продуктами. Иногда что-то идет не так, как это случилось в эти выходные с драйвером NVIDIA GeForce версии 531.18. В этом драйвере обнаружена ошибка вызывающая значительную загрузку ЦП в фоновом режиме после запуска игры или программы GeForce Experience.
Некоторые владельцы GeForce сообщали о необычайно высокой загрузке ЦП после установки WHQL-драйвера NVIDIA Game Ready 531.18 выпущенного чуть более недели назад.
Хотя потребление около 10% ресурсов ЦП может показаться несерьезной ошибкой, на практике это оказывает заметное влияние на производительность игры. NVIDIA выпустила драйвер HOTFIX 531.26, который решает две проблемы: вышеупомянутый баг использования ЦП и другую проблему, из-за которой некоторые ноутбуки могут испытывать зависание.
Кроме того этот драйвер включает поддержку для игры Atomic Heart, а также новой FPS-игры The Finals от создателей Battlefield. Он также включает в себя небольшие оптимизации и игровые профили для ряда новых релизов включая "Hogwarts Legacy".
Функция NVIDIA Video Super Resolution: включена вверху, отключена внизу.
Конечно важной особенностью драйверов GeForce серии 531 является функция Video Super Resolution. Используя ее вы можете масштабировать веб-видео с более низких настроек качества до полного разрешения вашего дисплея. Мы протестировали ее на нескольких видеороликах и обнаружили, что эффект был минимальным, если в видео было много быстрых движений, но она могла давать впечатляющие результаты в видеороликах с эффектами замедленного движения или большим количеством статических изображений.
Обратной стороной конечно же является интенсивное использование графического процессора; при самой высокой настройке качества "Уровень 4" масштабирование видео с 1080p до 4K UHD увеличивает нагрузку на GeForce RTX 4080 примерно на 40%. Это серьезно снизит производительность игры, если только игра не будет очень легкой. Это также не очень хорошо сказывается на скорости отклика вашего рабочего стола Windows, не говоря уже об энергии потребляемой для выполнения этой операции.
Как обычно вы можете скачать исправленный драйвер с веб-сайта NVIDIA.