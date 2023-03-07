что приводит к повышению температуры и снижению производительности.

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Геймеры начали замечать проблему после обновления драйвера v531.18 на прошлой неделе. После игры или обычного входа в Windows компонент пакета программного обеспечения Nvidia под названием nvcontainer.exe начинает потреблять около 10% ресурсов ЦП системы. Вы можете остановить процесс, чтобы вернуть загрузку ЦП на прежний уровень, но служба снова активируется если вы откроете программу GeForce Experience или запустите игру. Если вы не обращаете внимания на загрузку ЦП уязвимые системы будут зависать и нагреваться без всякой причины. Некоторые игроки также сообщают о новых сбоях игры и системы после обновления.

Баг процессора в действии.

В официальной ветке отзывов NVIDIA о новом драйвере перечислено множество известных проблем, в том числе "После выхода из игры может наблюдаться более высокая загрузка ЦП из-за службы NVIDIA Container". Таким образом компания знала, что это может быть проблемой, но все равно продолжает предлагать обновление. Есть и другие известные ошибки, но ни одна из них не настолько серьезна, чтобы затормозить всю систему. По крайней мере, компания знает об этой ошибке и исправление находится в разработке.

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А пока вы можете сами решить эту проблему. Если вы не обновили драйвер до версии 531.18, вы можете просто подождать и пока оставить старую версию. Вы потеряете оптимизацию для DLSS3 в Atomic Heart и нескольких других новых играх, а также видео в сверхвысоком разрешении в Edge и Chrome, но всплески активности процессора вероятно того не стоят. Если вы уже обновили драйвер, вы можете откатить его до предыдущей версии и дождаться исправления, которое скорее всего появится в следующем выпуске драйвера.