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Как использовать YouTube в качестве неограниченного облачного хранилища

Для этого вам необходимо использовать утилиту которая кодирует вашу информацию в виде видео.
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Эта забавная утилита работает исходя из того, что статический шум на экране может содержать информацию. Данные файла кодируются как черно-белые пиксели заполняющие каждый кадр, при этом длина видео определяется тем, сколько кадров необходимо для кодирования файла. В утилите задействовано масштабирование пикселей, чтобы гарантировать, что данные не будут повреждены.

Создатель под ником DvorakDwarf сообщает, что эту функциональность следует использовать не как средство хранения данных, а для развлечения. Это имеет смысл, учитывая, что этот метод хранения не особенно эффективен: один комментатор на YouTube указал, что для хранения 1 ГБ данных таким образом потребуется 3,3 ГБ реального хранилища. Кроме того не забывайте, сколько времени занимает загрузка файла на YouTube, а потом выгрузка с него. И последнее, даже беглая проверка загруженного файла ресурсами YouTube вызовет подозрения, поэтому потом не удивляйтесь если ваш аккаунт будет заблокирован.

Инструмент  построен с использованием популярного языка программирования Rust и библиотеки OpenCV. Существует несколько способов его установки и использования. Как и в документации к репозиторию, мы рекомендуем использовать компиляцию docker. Это позволяет утилите оставаться полностью автономной, не затрагивая какие-либо программы или библиотеки, установленные на вашем компьютере. Скомпилируйте и запустите программное обеспечение, укажите какой файл вы хотите встроить, и вставьте его. Теперь у вас есть видео, которое можно разместить на YouTube и "сохранить". Вы конечно можете использовать ту же утилиту для извлечения файлов с YouTube.

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