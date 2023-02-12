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Во время игры в Hogwarts Legacy на RTX 3080 частота кадров периодически падает до 3 в секунду
Разрешение при этом 2560×1440 без масштабирования, а в игре установлены настройки "Ультра" с включенной трассировкой лучей.
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Стоит отметить, что на момент написания этой статьи Intel была единственной компанией, выпустившей специальный игровой драйвер для Hogwarts Legacy. Будь то обновление графического драйвера или игровой патч от Avalanche Software, мы искренне надеемся, что производительность Hogwarts Legacy со временем улучшится.

Самая большая проблема, с которой столкнулись журналисты при попытке протестировать игру, заключается в том, чтобы решить как это сделать, поскольку в игре нет встроенной тестовой утилиты. Кроме того производительность игры очень изменчива и непостоянна не только от сцены к сцене, но даже внутри сцены. Взгляните на этот график частоты кадров.

Выглядит не так уж плохо, средняя частота кадров около 150 кадров в секунду, не считая участка в конце, на котором частота около 25 кадров в секунду.  

Вся игра такая. Путешествуя по миру, вы внезапно обнаружите, что плавный игровой процесс прерывается периодами невероятно медленной и прерывистой работы. Частота кадров падает (предположительно из-за загрузки), когда вы входите в новую область, это понятно, но это также может происходить без видимой причины. Открытие меню может привести к увеличению частоты кадров, но затем его закрытие может сделать ситуацию еще хуже, чем раньше.

Чтобы вы не думали, что более быстрое аппаратное обеспечение является ответом, вот еще один скриншот:

Это та же самая система, но теперь с GeForce RTX 4080. Кратковременное падение частоты кадров - примерно до 25 кадров в секунду - произошло после почти минуты бега трусцой на максимально плавной скорости. 

Это не проблема ограничения ЦП; как общая загрузка ЦП, так и загрузка каждого потока оставались довольно низкими. Использование графического процессора все время было на максимуме. Это также не ограничение видеопамяти; хотя игра выделяет всю доступную видеопамять для себя, инструменты которые есть у журналистов, не показали, что она когда-либо использовала более 15 ГБ из 16 ГБ тестового GeForce RTX 4080.

Журналисты наметили несколько областей, которые давали постоянно низкую производительность, и несколько областей, которые в целом работают достаточно хорошо. Однако иногда они тоже ненадежны. Приведенный выше график представляет собой прогон одной из отобранной "плавно работающих" областей. Во время пробежки по коридору Хогвартса частота кадров резко упала до 3 кадров в секунду.

Вот как выглядит обычная пробежка по этому коридору. Обратите внимание, что этот вид производительности доступен только после того, как вы прошли через область в первый раз. Кажется, что у игры есть серьезные проблемы с компиляцией шейдеров, поскольку новые области всегда медленные.

Журналисты также наблюдали значительное повреждение текстур на каждом графическом процессоре, на котором они тестировали игру. Это бывает не часто, за одним исключением - использование трассировки лучей на Radeon нарушает большинство прозрачных объектов, особенно деревьев, - но это происходит по неизвестным причинам. Журналисты использовали испытательный стенд под открытым небом, поэтому температуры видеокарт были низкие.

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В целом несмотря на увлекательность Hogwarts Legacy играть в нее на ПК пока настоящая боль. Вы можете отключить трассировку лучей для повышения производительности и использовать масштабирование (с помощью DLSS 2, FSR 1 или 2 и даже Intel XeSS), чтобы снизить нагрузку на ваш графический процессор, но ничто из того, что пробовали журналисты, не заставит игру работать стабильно без провалов частоты кадров.

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#hogwarts legacy
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