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Франшиза о Гарри Поттере, более известная сейчас как "Hogwarts Legacy", является 10-й по величине медиа-франшизой в мире. 10-е место может звучать не очень хорошо, но оно находится среди таких легендарных компаний, как Кинематографическая вселенная Marvel, Shonen Jump и Super Mario. В этом контексте неудивительно, что новая ААА-игра действие которой происходит в мире Hogwarts Legacy, в настоящее время является самой популярной игрой на Twitch.
На самом деле, Hogwarts Legacy фактически побила рекорд, ранее установленный Cyberpunk 2077: наибольшее количество одновременных зрителей для одиночной игры. Это произошло 6 февраля, когда около 1,25 миллиона человек посмотрели игру на 28 672 каналах, которые транслировали ее. Зрители Twitch уже набрали 35 миллионов часов просмотра игры, и это несмотря на бойкот, который некоторые стримеры пытались продвигать в знак протеста против заявлений, сделанных создателем сериала Дж.К. Роулинг.
Стриминговая статистика на Twitchtracker.
Hogwarts Legacy - первая ролевая игра, действие которой происходит в волшебном мире. Это происходит более чем за сто лет до событий романов о Гарри Поттере, и в результате в нем нет одних и тех же персонажей. Вместо этого вы играете за студента 5-го курса, переведенного в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где вы научитесь произносить заклинания, варить зелья и делать другие магические вещи.
Обзоры и отзывы игроков создают впечатление, что хотя в игре есть некоторые детские проблемы и она не особенно инновационная, это исключительно хорошо выполненная ролевая игра с открытым миром с забавными боями и захватывающими исследованиями. У нее великолепные визуальные эффекты текущего поколения, а озвучка и музыка на высшем уровне.