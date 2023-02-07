Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Игровой процесс Hogwarts Legacy демонстрирует отличный игровой движок и волшебных зверей
Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля, а тем кто оформит предзаказ на Deluxe Edition, дается 72-часовая фора.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

реклама

Hogwarts Legacy - долгожданная игра разработанная Avalanche Software и изданная Warner Bros. Хотя игра не обошлась без разногласий, из-за комментариев, сделанных автором книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг, многие до сих пор с нетерпением ждут возможности поиграть в волшебном мире, о котором читали в детстве. До выхода игры осталось меньше недели, а последние официальные трейлеры геймплея наполнены очаровательными сценами, которые перенесут игрока в мир волшебства.

Первый трейлер нового геймплея помещает игрока в Виварий. Он показывает, как игрок сможет взаимодействовать с волшебными существами, обитающими в мире, а также как сам мир может быть изменен и преобразован взмахом палочки.


Сама игра представляет собой захватывающую ролевую игру с открытым миром, которая помещает игрока в волшебный мир 1800-х годов. Однако игрокам не стоит ожидать прямой адаптации книг о Гарри Поттере. Portkey Games заявляет, что хотя и придерживается первоначальному замыслу Роулинг, игра "откроет новую территорию, предоставив поклонникам новые способы погрузиться в волшебный мир".

Hogwarts Legacy - это однопользовательская игра, которая погружает игрока в мир, в котором он является учеником школы чародейства и волшебства Хогвартс. Он отправятся в путешествие, чтобы раскрыть "скрытую правду", которая лежит в волшебном мире, и по пути он будут развивать свои магические силы, осваивая заклинания, варя зелья, приручая волшебных зверей и многое другое.


Второй игровой трейлер - показывает спокойное осеннее утро в разных местах по всему миру. Это дает зрителю ощущение погружения в игру, как с визуальными эффектами, так и со звуком. Различные сцены великолепны, со звуками щебетания птиц и другими звуками окружающей среды.

Одним из аспектов предстоящей игры, который многих взволновал, является тот факт, что игроки смогут связать свою учетную запись фан-клуба Гарри Поттера со своей учетной записью WB Games, чтобы импортировать свой дом и палочку в игру. Связав две учетные записи, вы также разблокируете маску с клювовидным черепом и эксклюзивные внутриигровые одеяния House Fan-Atic - особый набор мантий, оформленных в тематике дома, которые позволяют игрокам представить свой дом в Хогвартсе с некоторой изысканностью.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Hogwarts Legacy доступен для предварительного заказа в стандартном издании, которое продается по цене 70 долларов, и в расширенном издании, которое продается по цене 80 долларов и имеет несколько бонусов за предварительный заказ (два из них эксклюзивны для PlayStation). Deluxe Edition включает в себя возможность получить доступ к игре на 72 часа раньше всех остальных (доступно только для PS5, Xbox Series X/S и ПК), а также другие бонусы за предзаказ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#hogwarts legacy
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Размеры карты Hogwarts Legacy порадуют даже самых придирчивых фанатов
Журналисты сомневаются в успехе Hogwarts Legacy: много ЛГБТ-персонажей и скучные длинные квесты
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
19
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
11
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
10
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
12
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5
Steam опубликовал данные по железу пользователей
4

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
60
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
26
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
27
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
76
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Nowhere_Man
15:54
Скорее всего сбивали не ракетой, а из авиапушки, т.к. сбивать ракетой аэростат это пздц как тупо - равносильно стрельбы из пушки по воробьям.
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
Доброволец Z
15:50
"Отсрочка! Хирург с многолетним стажем! Качественно ломаю руки под анестезией! Закрытый перелом, гарантия сто процентов! Срастается за месяц, отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Гарантия лучшей цены...
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
-=metallist=-
15:50
Да будет всё как у це Европе, кроме зарплат и пенсий.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Всегда Готов
15:49
Ну да, ну да, через 5 лет можно продолжать пользоваться афоней... Да через 5 лет iOS просто подвесит железо афони, не соответствующее требованиям новой системы. И хомячок, плача, побежит за новым афон...
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
-=metallist=-
15:49
Аппетит приходит во время еды. Вот смотрят они как магазины на видюхах бабло рубят и хотят так же.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
-=metallist=-
15:48
Пару лет уже берут комиссию. Точнее с почтой России не заключили договор почему то и не только Ростелеком, но и коммунальщики многие. Поэтому сильно не на что не повлияет, разве что её еще поднимут.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
tunderklep
15:47
С какого бодуна ты это написал? Неосведомленность из жопки прёт?
Главные игры февраля 2023 года
Johan_888
15:46
Зеля исполняет свою "просьбу"
Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
-=metallist=-
15:45
Это за какую скорость? Переходи на мтс.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Ruhama_Sama
15:45
RTX 4090. При своей гигантской производительности сколько денег за нее просят — копейки
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем