Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля, а тем кто оформит предзаказ на Deluxe Edition, дается 72-часовая фора.

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Hogwarts Legacy - долгожданная игра разработанная Avalanche Software и изданная Warner Bros. Хотя игра не обошлась без разногласий, из-за комментариев, сделанных автором книг о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг, многие до сих пор с нетерпением ждут возможности поиграть в волшебном мире, о котором читали в детстве. До выхода игры осталось меньше недели, а последние официальные трейлеры геймплея наполнены очаровательными сценами, которые перенесут игрока в мир волшебства.

Первый трейлер нового геймплея помещает игрока в Виварий. Он показывает, как игрок сможет взаимодействовать с волшебными существами, обитающими в мире, а также как сам мир может быть изменен и преобразован взмахом палочки.





Сама игра представляет собой захватывающую ролевую игру с открытым миром, которая помещает игрока в волшебный мир 1800-х годов. Однако игрокам не стоит ожидать прямой адаптации книг о Гарри Поттере. Portkey Games заявляет, что хотя и придерживается первоначальному замыслу Роулинг, игра "откроет новую территорию, предоставив поклонникам новые способы погрузиться в волшебный мир".

Hogwarts Legacy - это однопользовательская игра, которая погружает игрока в мир, в котором он является учеником школы чародейства и волшебства Хогвартс. Он отправятся в путешествие, чтобы раскрыть "скрытую правду", которая лежит в волшебном мире, и по пути он будут развивать свои магические силы, осваивая заклинания, варя зелья, приручая волшебных зверей и многое другое.





Второй игровой трейлер - показывает спокойное осеннее утро в разных местах по всему миру. Это дает зрителю ощущение погружения в игру, как с визуальными эффектами, так и со звуком. Различные сцены великолепны, со звуками щебетания птиц и другими звуками окружающей среды.

Одним из аспектов предстоящей игры, который многих взволновал, является тот факт, что игроки смогут связать свою учетную запись фан-клуба Гарри Поттера со своей учетной записью WB Games, чтобы импортировать свой дом и палочку в игру. Связав две учетные записи, вы также разблокируете маску с клювовидным черепом и эксклюзивные внутриигровые одеяния House Fan-Atic - особый набор мантий, оформленных в тематике дома, которые позволяют игрокам представить свой дом в Хогвартсе с некоторой изысканностью.

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Hogwarts Legacy доступен для предварительного заказа в стандартном издании, которое продается по цене 70 долларов, и в расширенном издании, которое продается по цене 80 долларов и имеет несколько бонусов за предварительный заказ (два из них эксклюзивны для PlayStation). Deluxe Edition включает в себя возможность получить доступ к игре на 72 часа раньше всех остальных (доступно только для PS5, Xbox Series X/S и ПК), а также другие бонусы за предзаказ.