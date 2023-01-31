возможно ваш телефон нуждается в немедленной очистке от нескольких приложений

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Один из лучших способов избежать заражения вашего мобильного устройства вредоносными программами - загружать и устанавливать программное обеспечение только из официальных магазинов приложений. Тем не менее, вы все равно никогда не должны ослаблять бдительность, даже если вообще избегаете сторонних сайтов для загрузки программ. Dr.Web напоминает: вредоносные приложения вознаграждений уже накопили около 20 миллионов загрузок из Google Play.

К сожалению, это повторяющаяся тема - время от времени мы пишем о вредоносных приложениях, которым удалось проникнуть в Google Play. В последнее время вредоносные приложения вознаграждений это популярная уловка. Специалисты по антивирусам компании Dr.Web выпустили новый отчет, в котором освещаются обнаруженные ими угрозы безопасности в Google Play. В очередной раз они привлекли внимание к приложениям "FakeMoney" со скрытыми целями, которые внешне обещают заманчивые вознаграждения.

"В этих приложениях создается впечатление, что за выполненные задания начисляются вознаграждения. Чтобы вывести свой "заработок" пользователи якобы должны собрать определенную сумму. Но даже в случае успеха, никаких реальных выплат они получить не могут", - сообщает Dr.Web.

Такие приложения бывают разных форм и видов, большинство из которых выпускают токены, которые пользователи должны конвертировать в реальные деньги. Наименее зловещие среди этих типов приложений выдают мизерные награды за выполнение гигантских задач. Но некоторые из них напрочь избегают любых шансов получить реальные награды.

В одном из примеров Dr.Web указывает на приложение под названием Lucky Step-Walking Tracker, которое привлекает пользователей обещая возможность конвертировать заработанные токены в онлайн-подарочные карты. Это приложение скачали 10 миллионов раз в Google Play.

"Однако с выходом обновления приложения разработчики убрали функционал конвертации вознаграждений в реальные деньги, избавившись от соответствующих элементов интерфейса. В результате все ранее накопленные вознаграждения превратились в бесполезные цифры", - сообщает Dr.Web.

Другие являются откровенно вредоносными, поскольку содержат вредоносное ПО и незаметно подписывают жертв на платные услуги по подписке. В любом случае лучше избегать подобных приложений. В дополнение к приложению Lucky Step-Walking Tracker с 10 миллионами загрузок, Dr.Web выделил два других приложения: WalkingJoy (5 миллионов загрузок) и Lucky Habit: трекер здоровья (5 миллионов загрузок).

Похоже, что они устанавливают связь с одним и тем же удаленным сервером, что указывает на одну вредоносную группу или разработчика. Отчет о безопасности также обращает внимание на ряд фишинговых приложений замаскированных под игры и инвестиционные приложения. У некоторых из них на сегодняшний день всего около 5000 загрузок, у других - 100 000 загрузок. Ознакомьтесь с полным списком в отчете Dr.Web, и если вы обнаружите какие-либо приложения, которые вы уже установили, вам следует удалить их как можно скорее.

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