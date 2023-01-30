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Геймеры с видеокартами AMD Radeon RX 400 и 500 серии "Polaris" не смогут играть в последнюю ролевую игру Square Enix, Forsaken. Используя графическую архитектуру GCN 2, эти графические процессоры имеют уровень характеристик DirectX 12_0, что всего на один меньше, чем 12_1, требуемый Forsaken. Следовательно геймеры использующие карты серий Radeon RX 400 и 500 даже не смогут запустить игру.
Напротив карты NVIDIA серии GTX 900 "Maxwell" выпущенные за год до Polaris поддерживают DX12_1 и могут довольно хорошо запускать игру. Если мы посмотрим на минимальные требования ПК для Forsaken вы заметите, что AMD RX 5500 XT 8 ГБ на базе RDNA 1-го поколения - это минимум для пользователей Radeon.
Со стороны NVIDIA минимальным требованием является GTX 1060 6 ГБ, но вы можете обойтись и GTX 970. Рекомендуемые графические процессоры включают Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070. Для настроек Ultra требуется RX 6800 XT или RTX 4080, что довольно странно, поскольку игра сильно отстает от современных игр с трассировкой лучей требующих аналогичного оборудования.
Возвращаясь к AMD стоит отметить, что производитель чипов еще не выпустил готовые к оптимизации драйверы для Forsaken, за исключением недавно выпущенных SKU серии RX 7900. Важно отметить, что команда Radeon не выпускала никаких обновлений драйверов для графических процессоров до RDNA 3 с начала декабря.