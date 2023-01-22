финансовый рост NVIDIA составил 264%, а TSMC 151%

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По данным глобальной компании по оценке брендов Brand Finance, AMD стала вторым самым быстрорастущим брендом за последние три года после Tesla. Производитель чипов зафиксировал чистый рост на 379% в период с 2020 по 2022 год. Конкурент NVIDIA занял третье место с темпом роста 264% за первые три года десятилетия. TSMC - третье примечательное имя в списке с трехлетним темпом роста 151%, заняв 8-е место.

Технологический сектор снова стал самым ценным в рейтинге Global 500 Brand Finance, на его долю пришлось 15% от общей стоимости рейтинга. К сожалению в 2023 году он снизился на 6% по сравнению с прошлым годом из-за различных факторов, включая ограниченное предложение, политику и проблемы с конфиденциальностью.

Стоит отметить, что на три ведущих бренда, а именно Apple, Microsoft и Samsung, вместе приходится почти половина собственного капитала технологического сектора. В прошлом году Facebook сильно пострадал, опустившись на несколько позиций, в то время как Twitter и Snapchat постигла та же участь, в результате чего они были исключены из популярных рейтингов.

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После бойкота США китайского производителя чипов Huawei стоимость четвертого по величине технологического бренда упала на 38% до 44,3 млрд долларов. Две технологические компании-ветераны пережили серьезное восстановление. Это Oracle и IBM. Первая выросла на 36% до 39,6 млрд долларов, а вторая - на 22% до 26,2 млрд долларов.