Карта расширения содержит набор микросхем AMD Promontory 21, идентичный тому который управляет платой B650 LiveMixer, и имеет свои собственные линии PCIe.

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ASRock предоставила блогерам из Level1Techs уникальный набор X670 Xpansion Kit, который работает со специальной версией материнской платы ASRock B650 LiveMixer, ни одна из которых не доступна в розничной продаже. X670 Xpansion Kit вставляется в слот PCIe x4, но для его работы также требуется дополнительный кабель, который подключается к специальному 19-контактному разъему на материнской плате.

X670 Xpansion Kit

Этот Xpansion Kit повышает возможности материнской платы B650 до возможностей X670. Он добавляет два дополнительных слота x4 M.2, сетевой адаптер на 10 гигабит, три разъема USB-A, один USB-C (10 гигабит) и два разъема SATA. Хотя подключение этих дополнительных портов можно выполнить с помощью обычной карты расширения, это решение ASRock делает это без использования какой-либо из 36 существующих линий PCIe 4.0 B650.





Это возможно потому что карта расширения содержит набор микросхем AMD Promontory 21, идентичный тому, который управляет платой B650 LiveMixer, и имеет свои собственные линии PCIe. Платы X670(E) используют два из этих наборов микросхем Promontory 21, чтобы удвоить их возможности по сравнению с B650(E). Каждый из наборов микросхем может быть напрямую подключен к ЦП, но чаще всего они подключаются последовательно, чтобы поддерживать целостность сигнала.

Кожух с Xpansion Kit снят, чтобы показать чипсет, слоты M.2 и другие порты.

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Со своей стороны, X670 Xpansion Kit выглядит готовым к производству и гораздо более совершенным, чем мы могли бы ожидать от инженерного образца. Однако мы должны быть реалистами и признать, что такой продукт вряд ли станет широко доступным на рынке. Какой бы интересной ни была концепция обновляемой материнской платы, мы не можем себе представить, что на них существует большой потребительский спрос.