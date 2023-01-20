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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст протестировал турбинную RTX4090 с разными настройками скорости вентилятора на нагрев и шум
Энтузиаст сообщает, что он скорректировал настройки вентилятора и теперь доволен температурой и производительностью карты.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 без торговой марки, встроенная в кулер типа "турбина" была подвергнута нескольким испытаниям компьютерным энтузиастом. Redditor BottleneckEvader поделился различными изображениями видеокарты, несколькими скриншотами системной информации и парой тестов 3DMark. 

В дополнение к отличной производительности и высоком энергопотреблении RTX 4090 имеет репутацию очень крупной по габаритам карты. Проекты партнеров NVIDIA, как правило даже крупнее, чем эталонный дизайн, поэтому любителям модернизации ПК необходимо очень тщательно проверять показатели габаритов совместимости своего корпуса при покупке флагмана Ada Lovelace. Также должен оставаться зазор для чувствительного к изгибу разъема питания видеокарты.

 Японский энтузиаст Redditor потратил эквивалент 2740 долларов на RTX 4090 без торговой марки, чтобы она поместилась в его ПК с корпусом Fractal Torrent Nano. Это выше, чем рекомендованная производителем розничная цена RTX 4090 FE.

Интересно увидеть эти независимые тесты и оценки RTX 4090 с турбиной. NVIDIA может не заинтересоваться этими моделями, поскольку она предпочла бы продавать дорогие профессиональные карты RTX исследователям и создателям контента.

Эта видеокарта имеет NVIDIA в качестве идентификатора субвендора в VBIOS. Redditor признает, что при большой нагрузке, когда вентилятор работает на скорости 5200 об/мин, он может быть "очень громким". В то же время температуры графического процессора и видеопамяти были некомфортно высокими. Тем не менее, BottleneckEvader сообщает, что он скорректировал настройки вентилятора и теперь доволен температурой и производительностью карты.

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Карта привязана к максимальному TDP 450 Вт, и тесты производительности 3DMark показали, что она работает на удивление хорошо. Графическая оценка 35 908 была получена со стандартными настройками в 3DMark Time Spy, а с небольшим разгоном GPU/VRAM она достигает 36 956. Эти результаты соответствуют эталонному дизайну. Средняя графическая оценка Time Spy для всех карт RTX 4090 протестированных и сохраненных в UL Benchmarks составляет 35 975.

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#geforce rtx 4090
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